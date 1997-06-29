Решение США развернуть в Европе противоракетные комплексы "Иджис" угрожает национальной безопасности России - Минобороны РФ
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Установки Mk41 могут использоваться как для пуска зенитных управляемых ракет семейства "Стандарт", так и для стрельбы крылатыми ракетами "Томагавк".
Источник: www.navy.mil
Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Размещение американских комплексов системы ПРО "Иджис Эшор" с установками Мк-41 вблизи российских границ представляет угрозу национальной безопасности РФ, заявил первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Новиков.
"Проблемным вопросом является решение Соединенных Штатов развернуть в Европе наземные комплексы противоракетной обороны "Иджис Эшор" с универсальными пусковыми установками Мк-41, которые применяются военно-морским флотом США для пусков крылатых ракет морского базирования и других ударных вооружений", - сказал А.Новиков в ходе "круглого стола" в Совете Федерации в четверг.
"Размещение таких пусковых установок вблизи российских границ, конечно же, представляет непосредственную угрозу национальной безопасности", - отметил он.
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28.06.2018
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