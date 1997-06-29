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БМП-1 вооружили скорострельной 23-мм пушкой

29.06.2018 Российская газета 813 0
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БМП-1 с 23-мм пушкой
БМП-1 с 23-мм пушкой.
Источник: rg.ru

Появление фотографии иракской боевой машины пехоты БМП-1 с 23-мм пушкой вместо штатного 73-мм орудия 2А28 "Гром" неоднозначно восприняли в экспертном сообществе. Не все поверили в возможность такого перевооружения. В то же время для создания такой модификации особых технических свершений не требуется. При минимальных доработках и затратах получается весьма интересная машина.



Автоматическая 23-мм пушка 2А14 является половиной известной ЗУ-23-2, ее вес всего 76 кг. Длина с пламегасителем составляет около двух метров. Дальность стрельбы по целям, расположенным на земле, достигает 2000 м. Скорострельность - 800-1000 выстрелов в минуту.

Ранее это орудие уже было замечено на модернизированных гусеничных бронетранспортерах БТР-50, которые получили башню с вооружением. Эта техника до сих пор успешно сражается с боевиками.

ЗУ-23-2 в иракских вооруженных силах очень ценят, она используется для установки на различные образцы гусеничной и колесной техники. Например, пару лет назад оставшаяся от старой армии времен Саддама Хусейна зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка" была возвращена в строй, получив вместо штатной четырехствольной двуствольную "зушку". Эта машина также участвовала в боях с террористами.



Что же касается 2А28 "Гром", то и они не уходят на покой. Эти пушки применяются в Ираке как буксируемые или возимые орудия. 


Алексей Моисеев
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Продукция
2A28
БМП-1
БТР-50
Шилка

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