БМП-1 вооружили скорострельной 23-мм пушкой
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БМП-1 с 23-мм пушкой.
Источник: rg.ru
Появление фотографии иракской боевой машины пехоты БМП-1 с 23-мм пушкой вместо штатного 73-мм орудия 2А28 "Гром" неоднозначно восприняли в экспертном сообществе. Не все поверили в возможность такого перевооружения. В то же время для создания такой модификации особых технических свершений не требуется. При минимальных доработках и затратах получается весьма интересная машина.
#Iraqi BMP-1 with a ZU-23-2 anti-aircraft gun #Iraq pic.twitter.com/DEsbeRF3n6— KLKAMASH2 (@KLKAMASH2018) 24 июня 2018 г.
Автоматическая 23-мм пушка 2А14 является половиной известной ЗУ-23-2, ее вес всего 76 кг. Длина с пламегасителем составляет около двух метров. Дальность стрельбы по целям, расположенным на земле, достигает 2000 м. Скорострельность - 800-1000 выстрелов в минуту.
Ранее это орудие уже было замечено на модернизированных гусеничных бронетранспортерах БТР-50, которые получили башню с вооружением. Эта техника до сих пор успешно сражается с боевиками.
ЗУ-23-2 в иракских вооруженных силах очень ценят, она используется для установки на различные образцы гусеничной и колесной техники. Например, пару лет назад оставшаяся от старой армии времен Саддама Хусейна зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка" была возвращена в строй, получив вместо штатной четырехствольной двуствольную "зушку". Эта машина также участвовала в боях с террористами.
ZU-23-2 SHILKA #Iraq pic.twitter.com/EOMyzYdo4A— KLKAMASH (@klkamashiq) 27 декабря 2016 г.
Что же касается 2А28 "Гром", то и они не уходят на покой. Эти пушки применяются в Ираке как буксируемые или возимые орудия.
Алексей Моисеев
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28.06.2018
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