БМП-1 вооружили скорострельной 23-мм пушкой

Появление фотографии иракской боевой машины пехоты БМП-1 с 23-мм пушкой вместо штатного 73-мм орудия 2А28 "Гром" неоднозначно восприняли в экспертном сообществе. Не все поверили в возможность такого перевооружения. В то же время для создания такой модификации особых технических свершений не требуется. При минимальных доработках и затратах получается весьма интересная машина.

Автоматическая 23-мм пушка 2А14 является половиной известной ЗУ-23-2, ее вес всего 76 кг. Длина с пламегасителем составляет около двух метров. Дальность стрельбы по целям, расположенным на земле, достигает 2000 м. Скорострельность - 800-1000 выстрелов в минуту.

Ранее это орудие уже было замечено на модернизированных гусеничных бронетранспортерах БТР-50, которые получили башню с вооружением. Эта техника до сих пор успешно сражается с боевиками.

ЗУ-23-2 в иракских вооруженных силах очень ценят, она используется для установки на различные образцы гусеничной и колесной техники. Например, пару лет назад оставшаяся от старой армии времен Саддама Хусейна зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка" была возвращена в строй, получив вместо штатной четырехствольной двуствольную "зушку". Эта машина также участвовала в боях с террористами.

Что же касается 2А28 "Гром", то и они не уходят на покой. Эти пушки применяются в Ираке как буксируемые или возимые орудия.

Алексей Моисеев