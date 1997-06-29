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Новый зампред коллегии ВПК займется следующей госпрограммой вооружения

29.06.2018 ТАСС 1172 0
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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Сергей Куликов на новой должности также будет развивать военно-техническое сотрудничество

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Новый первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) - бывший индустриальный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Куликов - среди прочего займется подготовкой к формированию следующей государственной программы вооружения. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Ростеха.

Распоряжение о назначении Куликова зампредом коллегии ВПК было опубликовано в среду. Ранее эту должность занимал Иван Харченко, который перешел в Роскосмос.

По данным Ростеха, Куликов "будет отвечать за повышение эффективности исполнения гособоронзаказа, реализацию утвержденной госпрограммы вооружений и подготовку к формированию новой". Также он будет курировать вопросы диверсификации и взаимодействия оборонной промышленности с естественными монополиями в области энергетики, транспорта, телекоммуникаций. Как отметил председатель коллегии ВПК вице-премьер Юрий Борисов, слова которого приводит пресс-служба Ростеха, Куликов также займется развитием военно-технического сотрудничества и привлечением частного капитала.

Сейчас в России действуют две госпрограммы вооружения - на 2011-2020 годы и 2018-2027 годы. На каждую было выделено по 20 трлн рублей.

Сергей Куликов родился 9 апреля 1976 года в Свердловске. Окончил Военный университет Минобороны, с 1994 по 2000 год проходил службу в Вооруженных силах России. В 2000-2001 годах работал в компании "Промэкспорт", в 2001-2008 годах - в "Рособоронэкспорте", с 2008 по 2009 годы занимал пост заместителя руководителя аппарата - помощника гендиректора Ростеха, в 2009-2013 годах - руководителя аппарата генерального директора. В 2013-2016 годах являлся исполнительным директором госкорпорации. С 2015 года и до нового назначения Куликов занимал пост индустриального директора радиоэлектронного кластера госкорпорации.
28.06.2018
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принадлежат ТАСС
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Россия
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Ростех
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