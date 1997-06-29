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Спецназ РФ, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения в Краснодарском крае

29.06.2018 ТАСС 355 0
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ВДВ
ВДВ РФ.
Источник: Минобороны РФ

Россию представляют более 700 военных усиленного батальона Кубанского казачьего десантно-штурмового полка ВДВ

НОВОРОССИЙСК, 28 июня. /ТАСС/. Подразделения ВДВ России и Белоруссии, а также спецназ Сербии проводят в четверг в Краснодарском крае отработку совместных действий по ликвидации условных террористов, маневры проходят в рамках завершающихся международных военных учений "Славянское братство-2018". Об этом сообщил прессе командир коалиционной тактической группы полковник Андрей Кондрашкин, отметив, что сценарий маневров спецподразделений предусматривает оказание гуманитарной помощи местному населению.

Десантники отрабатывают специальные действия по выполнению миротворческих и контртеррористических задач. Россию представляет усиленный батальон Кубанского казачьего десантно-штурмового полка ВДВ численностью свыше 700 человек. От белорусской стороны привлечены более 250 военнослужащих Сил специальных операций, а от бригады спецназа Сербии - около 50 военных.

"Сегодня мы уничтожаем остатки "террористов". Группы спецназа и тактического десанта высаживаются на горный перевал и закрепляются. Десантно-штурмовая рота с танковым взводом будет действовать в качестве подразделения блокирования, в то время как российский и белорусский десантные батальоны атакой с разных направлений приступят к уничтожению "террористов" в базовых лагерях и их преследованию при отступлении. После освобождения "заложников" по плану учений - оказание гуманитарной помощи местным жителям", - сообщил командир коалиционной тактической группы.
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Белоруссия
Россия
Сербия
Проекты
Военные учения

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