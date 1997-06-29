Спецназ РФ, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения в Краснодарском крае
|
|
ВДВ РФ.
Источник: Минобороны РФ
Россию представляют более 700 военных усиленного батальона Кубанского казачьего десантно-штурмового полка ВДВ
НОВОРОССИЙСК, 28 июня. /ТАСС/. Подразделения ВДВ России и Белоруссии, а также спецназ Сербии проводят в четверг в Краснодарском крае отработку совместных действий по ликвидации условных террористов, маневры проходят в рамках завершающихся международных военных учений "Славянское братство-2018". Об этом сообщил прессе командир коалиционной тактической группы полковник Андрей Кондрашкин, отметив, что сценарий маневров спецподразделений предусматривает оказание гуманитарной помощи местному населению.
Десантники отрабатывают специальные действия по выполнению миротворческих и контртеррористических задач. Россию представляет усиленный батальон Кубанского казачьего десантно-штурмового полка ВДВ численностью свыше 700 человек. От белорусской стороны привлечены более 250 военнослужащих Сил специальных операций, а от бригады спецназа Сербии - около 50 военных.
"Сегодня мы уничтожаем остатки "террористов". Группы спецназа и тактического десанта высаживаются на горный перевал и закрепляются. Десантно-штурмовая рота с танковым взводом будет действовать в качестве подразделения блокирования, в то время как российский и белорусский десантные батальоны атакой с разных направлений приступят к уничтожению "террористов" в базовых лагерях и их преследованию при отступлении. После освобождения "заложников" по плану учений - оказание гуманитарной помощи местным жителям", - сообщил командир коалиционной тактической группы.
|
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
29.06.2018 Противоминное оборудование "Обухова" доказало свою универсальность
29.06.2018 Учения "Славянское братство-2018" успешно завершились
29.06.2018 Палубные летчики-истребители Северного флота отработали в Крыму тактику воздушного боя
29.06.2018 Путин призвал полностью использовать опыт операции в Сирии при подготовке военнослужащих
29.06.2018 МККК впервые принял участие в учениях "Славянское братство"
29.06.2018 Разведчики ЦВО совершили самый протяженный в истории пеший марш во время учений под Оренбургом
29.06.2018 "Адмирал Эссен" завершил выполнение задач в Средиземном море
29.06.2018 Украина провела военные учения на границе с Крымом