Выпускники Ярославского училища ПВО освоят системы С-500
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Ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Выпускники Ярославского высшего военного училища ПВО через несколько лет будут одними из первых осваивать перспективные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500Ю, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Выпускникам Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны через несколько лет предстоит осваивать перспективные ЗРС С-500, а также переходить на ЗРС С-350 "Витязь", которые поступят в войска на смену С-300ПС", - рассказали в российском военном ведомстве.
В Ярославле 30 июня пройдет торжественный выпуск молодых офицеров. К государственной итоговой аттестации допущены более 250 выпускников из числа курсантов. В Минобороны отметили, что все они прошли полный курс обучения и полностью выполнили требования учебного плана и учебных программ по 12 специальностям подготовки.
"Курсанты выпускного курса Ярославского высшего военного училища ПВО принимали участия в тактическом учении с боевой стрельбой из зенитных ракетных систем С-300, С-400, комплексов "Панцирь-С" на полигоне Ашулук в Астраханской области в составе учебных боевых расчетов ПВО Воздушно-космических сил", - отметили в Минобороны.
В этом году курсанты впервые работали на С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь-С".
"Полученные в стенах училища знания, умения и навыки офицеры понесут в зенитные ракетные и радиотехнические войска ВКС. А выпускники в радиотехнических войсках освоят новейшие РЛС "Небо-М", "Подлет", "Сопка", "Каста 2-2", - добавили в Минобороны.
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28.06.2018
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