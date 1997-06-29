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Выпускники Ярославского училища ПВО освоят системы С-500

29.06.2018 РИА Новости 574 0
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Ракетный комплекс С-400. Архивное фото
Ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Выпускники Ярославского высшего военного училища ПВО через несколько лет будут одними из первых осваивать перспективные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500Ю, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Выпускникам Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны через несколько лет предстоит осваивать перспективные ЗРС С-500, а также переходить на ЗРС С-350 "Витязь", которые поступят в войска на смену С-300ПС", - рассказали в российском военном ведомстве.

В Ярославле 30 июня пройдет торжественный выпуск молодых офицеров. К государственной итоговой аттестации допущены более 250 выпускников из числа курсантов. В Минобороны отметили, что все они прошли полный курс обучения и полностью выполнили требования учебного плана и учебных программ по 12 специальностям подготовки.

"Курсанты выпускного курса Ярославского высшего военного училища ПВО принимали участия в тактическом учении с боевой стрельбой из зенитных ракетных систем С-300, С-400, комплексов "Панцирь-С" на полигоне Ашулук в Астраханской области в составе учебных боевых расчетов ПВО Воздушно-космических сил", - отметили в Минобороны.

В этом году курсанты впервые работали на С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь-С".

"Полученные в стенах училища знания, умения и навыки офицеры понесут в зенитные ракетные и радиотехнические войска ВКС. А выпускники в радиотехнических войсках освоят новейшие РЛС "Небо-М", "Подлет", "Сопка", "Каста 2-2", - добавили в Минобороны.
28.06.2018
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Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Каста-2
Небо РЛК
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