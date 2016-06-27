БТР-80 превратили в убийцу танков
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Источник: rg.ru
На учениях с боевой стрельбой сухопутных войск Алжира впервые продемонстрирован модернизированный БТР-80 с противотанковым комплексом "Корнет-Э". На башне с пулеметным вооружением установлен модуль с прицельным комплексом и пусковыми установками двух ракет. Данная доработка была проведена алжирской оборонной промышленностью.
Благодаря этому нововведению бронетранспортер российского производства обрел способность поражать самые современные танки, в том числе M1A1 и MBT 2000, которые имеются у соседей.
Ранее в СМИ уже сообщалось, что алжирские военные инженеры превратили в самоходные противотанковые комплексы часть имевшихся у них устаревших БТР-60. Машины также получили ПТУР "Корнет-Э", правда пулеметы КПВТ и ПКТ были демонтированы. Зато вместо пожароопасных бензиновых моторов установили дизельные двигатели.
Кстати, алжирская армия достаточно активно эксплуатирует российские ПТРК. Эти комплексы в составе боевого модуля "Бережок" устанавливаются при модернизации БМП-1. В войсках также имеются новейшие дальнобойные "Корнет-ЭМ" на базе "Тигра М". Установки с этими ПТУР, кроме того, монтируются на джипах и бронеавтомобилях французского производства.
ANP/Visite d’inspection en 2ème RM du CEMA GCA AGS, seconde journée avec l’exercice militaire tactique «Sakhr 2018» la 36ème BIM et les unités terrestres devant défendre puis opérer une contre-offensive avec un appuis aérien. #AlgerianArmy pic.twitter.com/JOuAuhStHy— ALN54DZ (@Aln54Dz) 26 июня 2018 г.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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27.06.2018
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