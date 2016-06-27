Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

БТР-80 превратили в убийцу танков

28.06.2018 Российская газета 113 0
0
Понравилась новость?
 0

Источник: rg.ru

На учениях с боевой стрельбой сухопутных войск Алжира впервые продемонстрирован модернизированный БТР-80 с противотанковым комплексом "Корнет-Э". На башне с пулеметным вооружением установлен модуль с прицельным комплексом и пусковыми установками двух ракет. Данная доработка была проведена алжирской оборонной промышленностью.



Благодаря этому нововведению бронетранспортер российского производства обрел способность поражать самые современные танки, в том числе M1A1 и MBT 2000, которые имеются у соседей.

Ранее в СМИ уже сообщалось, что алжирские военные инженеры превратили в самоходные противотанковые комплексы часть имевшихся у них устаревших БТР-60. Машины также получили ПТУР "Корнет-Э", правда пулеметы КПВТ и ПКТ были демонтированы. Зато вместо пожароопасных бензиновых моторов установили дизельные двигатели.

Кстати, алжирская армия достаточно активно эксплуатирует российские ПТРК. Эти комплексы в составе боевого модуля "Бережок" устанавливаются при модернизации БМП-1. В войсках также имеются новейшие дальнобойные "Корнет-ЭМ" на базе "Тигра М". Установки с этими ПТУР, кроме того, монтируются на джипах и бронеавтомобилях французского производства.



Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
27.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Россия
Франция
Продукция
M1 Abrams
БМП-1
БМП-2М
БТР-60
БТР-80
Корнет
Корнет-Э
Корнет-ЭМ
КПВТ
Тигр-М
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.06 02:10
  • 74
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 28.06 02:03
  • 45
"Гром" с небес. На что способна новая российская крылатая авиабомба
  • 28.06 01:48
  • 1
Японский зонд "Хаябуса-2" достиг астероида Рюгу на расстоянии 280 млн км от Земли
  • 28.06 01:47
  • 1
Индия намерена стать лидером по добыче гелия-3 на Луне
  • 28.06 01:35
  • 1
Средневысотный беспилотник впервые перелетит через Атлантику
  • 28.06 01:35
  • 6
Долгая дорога к ядерному "Буревестнику"
  • 28.06 01:21
  • 1
Компания BlueBird Aero Systems разработала транспортную версию БЛА "ТандерБи"
  • 28.06 00:24
  • 1
Электробусы КАМАЗ для Москвы
  • 27.06 21:47
  • 27
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 27.06 21:29
  • 8
Казна отпущения
  • 27.06 21:22
  • 26
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 27.06 21:05
  • 1
Россия продолжает испытывать ядерные ракеты, способные уничтожить миллионы человек
  • 27.06 20:55
  • 1
Казанский вертолетный завод планирует довести объемы выпуска "Ансатов" до 30 машин в год
  • 27.06 19:47
  • 90
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 27.06 19:41
  • 16
Появилась новая информация о российском тяжелом беспилотнике "Охотник"
другие обсуждаемые темы