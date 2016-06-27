На Северном флоте введен в строй новый взлетно-посадочный комплекс аэродрома главной базы
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Истребители Су-33 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка морской авиации Северного флота приземляются на аэродром «Североморск-3».
Источник: Михаил Фомичев / РИА Новости
ЦАМТО, 27 июня. На аэродроме авиабазы объединения ВВС и ПВО Северного флота Североморск-1 принят и введен в эксплуатацию взлетно-посадочный комплекс после завершения строительных работ по реконструкции. С аэродрома начались плановые полеты авиации флота.
Отремонтированная бетонная полоса способна принимать все типы летательных аппаратов, составляющих авиапарк Вооруженных Сил России, в том числе тяжелые военно-транспортные самолеты.
В настоящее время в ведении объединения ВВС и ПВО находятся порядка 10 аэродромов, расположенных в районах Крайнего Севера и Арктики, в том числе три взлетно-посадочных комплекса на островах Северного Ледовитого океана, которые после завершения строительных работ будут эксплуатироваться круглогодично и обеспечивать полеты самолетов и вертолетов всех классов, сообщает пресс-служба Северного флота.
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27.06.2018
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