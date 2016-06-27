Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Элементы защиты реакторов ледокола "Сибирь" испытали на Балтийском заводе в Петербурге

28.06.2018 ТАСС 100 0
0
Понравилась новость?
 0
Спуск на воду атомного ледокола Сибирь в Санкт-Петербурге
Спуск на воду атомного ледокола Сибирь в Санкт-Петербурге.
Источник: © РИА Новости / Анатолий Медведь

Подготовка испытаний заняла около двух недель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты Балтийского завода в Петербурге провели успешные испытания элементов защиты реакторов строящегося ледокола "Сибирь". Об этом сообщила в среду пресс-служба предприятия.

"Проверка герметичности баков МВЗ (металловодной защиты) проходила путем их заполнения водой высокой чистоты и создания давления внутри емкостей до восьми килограммов на квадратный сантиметр в течение определенного времени. Дополнительно использовался метод неразрушающего контроля: на швы наносился люминесцентный индикаторный состав", - говорится в сообщении завода.

Как отметили представители Балтийского завода, на подготовку испытаний ушло порядка двух недель.

Баки МВЗ предназначены для ослабления излучения активной зоны ядерной энергетической установки ледокола. После испытаний на заводе приступили к монтажу трубопроводов и блоков биологической защиты ядерных реакторов ледокола.

Ледокол "Сибирь" - второе судно новейшего проекта 22220. Оно предназначено для обеспечения круглогодичного прохода кораблей по западной части Северного морского пути. После завершения строительства ледоколы проекта станут самыми мощными в мире.

Балтийский завод - петербургское судостроительное предприятие, входящее в Объединенную судостроительную корпорацию. Оно специализируется на постройке атомных ледоколов и плавучих атомных энергоблоков.
27.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
МВЗ им. Миля
ОСК
Проекты
Ядерный щит
ЯЭУ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.06 02:10
  • 74
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 28.06 02:03
  • 45
"Гром" с небес. На что способна новая российская крылатая авиабомба
  • 28.06 01:48
  • 1
Японский зонд "Хаябуса-2" достиг астероида Рюгу на расстоянии 280 млн км от Земли
  • 28.06 01:47
  • 1
Индия намерена стать лидером по добыче гелия-3 на Луне
  • 28.06 01:35
  • 1
Средневысотный беспилотник впервые перелетит через Атлантику
  • 28.06 01:35
  • 6
Долгая дорога к ядерному "Буревестнику"
  • 28.06 01:21
  • 1
Компания BlueBird Aero Systems разработала транспортную версию БЛА "ТандерБи"
  • 28.06 00:24
  • 1
Электробусы КАМАЗ для Москвы
  • 27.06 21:47
  • 27
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 27.06 21:29
  • 8
Казна отпущения
  • 27.06 21:22
  • 26
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 27.06 21:05
  • 1
Россия продолжает испытывать ядерные ракеты, способные уничтожить миллионы человек
  • 27.06 20:55
  • 1
Казанский вертолетный завод планирует довести объемы выпуска "Ансатов" до 30 машин в год
  • 27.06 19:47
  • 90
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 27.06 19:41
  • 16
Появилась новая информация о российском тяжелом беспилотнике "Охотник"
другие обсуждаемые темы