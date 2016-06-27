Элементы защиты реакторов ледокола "Сибирь" испытали на Балтийском заводе в Петербурге
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Спуск на воду атомного ледокола Сибирь в Санкт-Петербурге.
Источник: © РИА Новости / Анатолий Медведь
Подготовка испытаний заняла около двух недель
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты Балтийского завода в Петербурге провели успешные испытания элементов защиты реакторов строящегося ледокола "Сибирь". Об этом сообщила в среду пресс-служба предприятия.
"Проверка герметичности баков МВЗ (металловодной защиты) проходила путем их заполнения водой высокой чистоты и создания давления внутри емкостей до восьми килограммов на квадратный сантиметр в течение определенного времени. Дополнительно использовался метод неразрушающего контроля: на швы наносился люминесцентный индикаторный состав", - говорится в сообщении завода.
Как отметили представители Балтийского завода, на подготовку испытаний ушло порядка двух недель.
Баки МВЗ предназначены для ослабления излучения активной зоны ядерной энергетической установки ледокола. После испытаний на заводе приступили к монтажу трубопроводов и блоков биологической защиты ядерных реакторов ледокола.
Ледокол "Сибирь" - второе судно новейшего проекта 22220. Оно предназначено для обеспечения круглогодичного прохода кораблей по западной части Северного морского пути. После завершения строительства ледоколы проекта станут самыми мощными в мире.
Балтийский завод - петербургское судостроительное предприятие, входящее в Объединенную судостроительную корпорацию. Оно специализируется на постройке атомных ледоколов и плавучих атомных энергоблоков.
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27.06.2018
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