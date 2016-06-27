В ВДВ назвали "Славянское братство" крупнейшими учениями этого рода войск в 2018 году
|
|
Военнослужащие танковых подразделений мотострелкового соединения Южного военного округа во время полевых занятий на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив
В ходе международных военных маневров отрабатываются действия по подготовке и применению коалиционной тактической группы при выполнении миротворческих и контртеррористических задач
НОВОРОССИЙСК , 27 июня. /ТАСС/. Учения "Славянское братство" являются самыми крупными международными маневрами Воздушно-десантных войск РФ в 2018 году. Об этом заявил руководитель учений, замкомандующего ВДВ по миротворческим операциям и Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ генерал-лейтенант Александр Вязников.
"Славянское братство" является самым крупным по количеству привлеченного личного состава, военной техники и вооружения", - сказал он.
По словам генерала, в 2018 году в ВДВ запланировано проведение около 70 мероприятий с международным участием, среди них - более 10 совместных военных учений.
Десантники России, Белоруссии и Сербии в ходе международных военных учений "Славянское братство-2018" отрабатывают специальные действия по подготовке и применению коалиционной тактической группы при выполнении миротворческих и контртеррористических задач. Во вторник учения вступили в активную фазу.
|
27.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.05.2018 Снова Афганистан?
30.05.2018 Зона ответственности от Сирии до Японии
30.05.2018 Каспийский водораздел
28.05.2018 Заседание Коллегии Министерства обороны и формирование 127-й мотострелковой дивизии
24.05.2018 Россия готова расширить военное и военно-техническое сотрудничество с Казахстаном
24.05.2018 Какое российское оружие покупает Казахстан
03.05.2018 Объединенному штабу ОДКБ исполнилось 15 лет
25.04.2018 Сергей Шойгу сообщил о перемещении боевиков ИГ в Центральную и Юго-Восточную Азию