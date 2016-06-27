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В ВДВ назвали "Славянское братство" крупнейшими учениями этого рода войск в 2018 году

28.06.2018 ТАСС 61 0
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Военнослужащие танковых подразделений мотострелкового соединения Южного военного округа во время полевых занятий на полигоне Молькино в Краснодарском
Военнослужащие танковых подразделений мотострелкового соединения Южного военного округа во время полевых занятий на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В ходе международных военных маневров отрабатываются действия по подготовке и применению коалиционной тактической группы при выполнении миротворческих и контртеррористических задач

НОВОРОССИЙСК , 27 июня. /ТАСС/. Учения "Славянское братство" являются самыми крупными международными маневрами Воздушно-десантных войск РФ в 2018 году. Об этом заявил руководитель учений, замкомандующего ВДВ по миротворческим операциям и Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ генерал-лейтенант Александр Вязников.

"Славянское братство" является самым крупным по количеству привлеченного личного состава, военной техники и вооружения", - сказал он.

По словам генерала, в 2018 году в ВДВ запланировано проведение около 70 мероприятий с международным участием, среди них - более 10 совместных военных учений.

Десантники России, Белоруссии и Сербии в ходе международных военных учений "Славянское братство-2018" отрабатывают специальные действия по подготовке и применению коалиционной тактической группы при выполнении миротворческих и контртеррористических задач. Во вторник учения вступили в активную фазу.
27.06.2018
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принадлежат ТАСС
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