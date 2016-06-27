Академик Шамиль Алиев: новое оружие России - это не бутафория



Шамиль Алиев.

Источник: РИА Новости. Сергей Сафронов Шамиль Алиев.Источник: РИА Новости. Сергей Сафронов

Заявление президента России Владимира Путина о создании в стране новейших видов вооружений вызвало огромный резонанс во всем мире. 1 марта 2018 года в послании Федеральному Собранию президент, в частности, заявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающую скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов подводных кораблей, даже самых скоростных. По словам Путина, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. Впоследствии по итогам голосования на сайте Минобороны РФ данная разработка получила название "Посейдон". Новейшие оружейные разработки носят гриф "совершенно секретно", и поэтому практически до сегодняшнего дня нет никакой информации, которая проливала бы свет на морской беспилотник "Посейдон".

Руководитель профильной редакции агентства РИА Новости Сергей Сафронов взял интервью у генерального конструктора российского торпедного оружия академика Шамиля Алиева, который накануне своего 75-летия подготовил в России юбилейный 10-й том "Торпедное оружие" и приоткрыл завесу тайны над новой разработкой российских оружейников.

Шамиль Алиев. Источник: Пресс-служба завода "Дагдизель"

- Шамиль Гимбатович, с вашей точки зрения, это действительно произвело и производит впечатление в мире?

- Конечно, производит. Дело в том, что никто из предшественников, возглавлявших страну, за исключением Иосифа Сталина, не вникали в военную проблему так настойчиво и последовательно, как Владимир Путин. Поэтому он прозвучал емко, грамотно и профессионально.

Что касается беспилотников и разных его модификаций, то, естественно, это одно из самых современных направлений в технике вообще и в военной особенно. "Бешеный" эффект беспилотников, в том числе связанный со скоростью, это сложнейшая научно-техническая программа из множества проблем с меняющимися целевыми функциями. Применительно к торпедостроению эта задача нами была поставлена, решена и опубликована, как тема отношения заказчика и исполнителя и математическая модель предельных возможностей подводного оружия. А здесь речь идет не только о торпедах и подводных лодках, а о комплексах вообще и их предельных возможностях.

Хочу пояснить, что предельные возможности подводных комплексов математизированы и главная их цель - добиться высших показателей по всем тактико-техническим данным оружия. Кроме того, стоит задача снять очень большую военно-экономическую проблему, связанную с неоправданными затратами по времени и деньгам на удержание и проталкивание изготовляемых изделий в положение опытного образца. Это проблема еще с советских времен.

- Что вы имеете в виду, когда говорите о данной проблеме с советских времен?

- Когда изготавливаются крупномасштабные системы, они могут быть опытными так долго, что ни одна страна экономически не сможет осилить их превращение в серийное масштабное производство. Возвращаюсь к тезису Путина, хочу отметить, что беспилотники в многофазных задачах, а это антенны, моторы, вирусы и помехи, связка их в критических ситуациях создают новое поколение оружия, когда кроме главной задачи ставится еще стыковка других задач и их сопряжение с разными видами вооружения в единый комплекс. Таким примером-прототипом может стать авианосец "Адмирал Кузнецов", на котором уже сочетается авиационное оружие, сами самолеты, корабельное вооружение и другое.

- Если это такое сложное оружие, значит, оно может уже относиться к каким-то другим категориям вооружений? Как бы вы его назвали?

- Его можно назвать глобальной интеллектуальной системой, где речь идет о множестве динамических систем, управляемых законами теории информации. Первая и главная ее трудность - это создание математической имитационной модели, позволяющей точно ответить на вопрос, существует ли возможность синтеза динамических систем, работающих на пределе.

Классические запасы оружия США и других стран, классические методы его накапливания - это вопрос, который никто не отменял. Но наука и техника находятся в непредсказуемых конвергентных (совмещенных) состояниях. С одной стороны, есть запас вооружений разных стран, которого достаточно, чтобы отстоять свой суверенитет. С другой стороны, есть беспрерывное развитие научной и технической мысли, в том числе в области бортовых компьютерных систем. Это позволяет смотреть на вооружение с принципиальной другой точки зрения.

- Это уже пятое поколение?

- Я бы назвал это сразу финалом развития всех классических поколений. Задача ставится так: уметь делать все, везде и в любое время. Вот говорил Трамп об американских "умных" ракетах. Путин отвечает, что "умными" должны быть не только ракеты, но и целиком весь комплекс боевых систем.

- Это культурно-дипломатический ответ России президенту США?

- Пожалуй, да. Путин заявил, что мир никогда не будет однополярным. Человечество должно смириться с многополярностью. Американцы заявили об "умных" ракетах в Сирии. А это наш ответ.

- Правильно ли я вас понимаю, что заявление Путина о новых видах вооружений можно расценивать как некое послание миру, человечеству?

- Это послание, и это долговременная программа лет на 50, которая предполагает не только создание самого оружия, но и новые формы обучения, так как пока совсем незначительное количество вузов в стране готовит специалистов, которые могут освоить новые технологии в области кораблестроения, новые формы компьютерного производства.

- То есть послание Путина гласит, что для того, чтобы создать такое оружие, должно быть все другое?

- Да, производство, люди, школа, вузы. Это сверхумная оружейная система, в которой задействованы все формы деятельности человека. Но в то же время это плохая система, она не может быть хорошей в принципе, потому что каждая новая система оружия все хуже и хуже, она все более совершенная и все более и более опасная для мира, для человека. В мире, таким образом, растет непредсказуемость и неопределенность.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018. Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

- То есть это заявление в большей степени носит не прикладной, а теоретический, гуманитарный характер? Путин таким образом говорит, что это оружие можно вообще не создавать, сэкономить деньги и потратить на другое?

- Да, такая же примерно была ситуация и с созданием ядерного оружия. Мир осознал всю опасность этого оружия, и поэтому было запрещено его распространение. Но оно уже было создано.

Нужно хорошо понимать, что никакое оружие не делается, чтобы завоевать мир. Задача не в том, чтобы создать оружие огромной разрушительной силы, а в том, чтобы мы поняли, что этого делать нельзя. Путин же подчеркнул в своем выступлении, что мир не слышит нас, когда мы говорим о необходимости сокращать оружие, не переносить его в космос. Он же сказал, вы нас не слышите, теперь послушайте. Вот есть уже такие системы, теперь послушайте. Мир достиг многого, поэтому сейчас мы сидим на пороховой бочке.

- Почему они должны поверить, что у нас есть такое оружие? Может, это обман, вымысел, блеф?

- Есть огромная мировая разведывательная сеть, в которой есть мы, США и другие страны. Если бы это был блеф, то они давно бы раструбили на весь белый свет, что это русская бутафория. Преувеличивать или преуменьшать - это дело дипломатов. Но когда Россия говорит об оружии, то весь мир прекрасно знает, что Россия умеет его делать. Сирия тому подтверждение.

- И все-таки вернемся к самому морскому беспилотнику. За счет чего он может двигаться так далеко?

- Дальность может достигаться за счет ядерной энергетической установки-двигателя. Сейчас вообще есть тенденция возвращения к нереализованным ранее идеям. Сейчас заново пересматриваются взгляды Сахарова на изготовление торпед длиной 24 метра, диаметром 1,5 метра с ядерной боеголовкой, дальностью хода 50 километров. Ее задачей было уничтожение объектов на побережье при помощи взрыва в воде. Эта идея не была реализована не потому, что плохо работала, просто тогда не было денег.

- Шамиль Гиматович, выходит 10-й том уникальной серии "Торпедное оружие". Что вы можете про него сказать?

- Это ретроспективный взгляд на старые задачи, которые возродились в новой форме. Они востребованы и сегодня, только в другом виде.