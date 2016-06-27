Академик Шамиль Алиев: новое оружие России - это не бутафория
|
|
Шамиль Алиев.
Источник: РИА Новости. Сергей Сафронов
Заявление президента России Владимира Путина о создании в стране новейших видов вооружений вызвало огромный резонанс во всем мире. 1 марта 2018 года в послании Федеральному Собранию президент, в частности, заявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающую скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов подводных кораблей, даже самых скоростных. По словам Путина, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. Впоследствии по итогам голосования на сайте Минобороны РФ данная разработка получила название "Посейдон". Новейшие оружейные разработки носят гриф "совершенно секретно", и поэтому практически до сегодняшнего дня нет никакой информации, которая проливала бы свет на морской беспилотник "Посейдон".
Руководитель профильной редакции агентства РИА Новости Сергей Сафронов взял интервью у генерального конструктора российского торпедного оружия академика Шамиля Алиева, который накануне своего 75-летия подготовил в России юбилейный 10-й том "Торпедное оружие" и приоткрыл завесу тайны над новой разработкой российских оружейников.
|Шамиль Алиев.
|Источник: Пресс-служба завода "Дагдизель"
- Шамиль Гимбатович, с вашей точки зрения, это действительно произвело и производит впечатление в мире?
- Конечно, производит. Дело в том, что никто из предшественников, возглавлявших страну, за исключением Иосифа Сталина, не вникали в военную проблему так настойчиво и последовательно, как Владимир Путин. Поэтому он прозвучал емко, грамотно и профессионально.
Что касается беспилотников и разных его модификаций, то, естественно, это одно из самых современных направлений в технике вообще и в военной особенно. "Бешеный" эффект беспилотников, в том числе связанный со скоростью, это сложнейшая научно-техническая программа из множества проблем с меняющимися целевыми функциями. Применительно к торпедостроению эта задача нами была поставлена, решена и опубликована, как тема отношения заказчика и исполнителя и математическая модель предельных возможностей подводного оружия. А здесь речь идет не только о торпедах и подводных лодках, а о комплексах вообще и их предельных возможностях.
Хочу пояснить, что предельные возможности подводных комплексов математизированы и главная их цель - добиться высших показателей по всем тактико-техническим данным оружия. Кроме того, стоит задача снять очень большую военно-экономическую проблему, связанную с неоправданными затратами по времени и деньгам на удержание и проталкивание изготовляемых изделий в положение опытного образца. Это проблема еще с советских времен.
- Что вы имеете в виду, когда говорите о данной проблеме с советских времен?
- Когда изготавливаются крупномасштабные системы, они могут быть опытными так долго, что ни одна страна экономически не сможет осилить их превращение в серийное масштабное производство. Возвращаюсь к тезису Путина, хочу отметить, что беспилотники в многофазных задачах, а это антенны, моторы, вирусы и помехи, связка их в критических ситуациях создают новое поколение оружия, когда кроме главной задачи ставится еще стыковка других задач и их сопряжение с разными видами вооружения в единый комплекс. Таким примером-прототипом может стать авианосец "Адмирал Кузнецов", на котором уже сочетается авиационное оружие, сами самолеты, корабельное вооружение и другое.
- Если это такое сложное оружие, значит, оно может уже относиться к каким-то другим категориям вооружений? Как бы вы его назвали?
- Его можно назвать глобальной интеллектуальной системой, где речь идет о множестве динамических систем, управляемых законами теории информации. Первая и главная ее трудность - это создание математической имитационной модели, позволяющей точно ответить на вопрос, существует ли возможность синтеза динамических систем, работающих на пределе.
Классические запасы оружия США и других стран, классические методы его накапливания - это вопрос, который никто не отменял. Но наука и техника находятся в непредсказуемых конвергентных (совмещенных) состояниях. С одной стороны, есть запас вооружений разных стран, которого достаточно, чтобы отстоять свой суверенитет. С другой стороны, есть беспрерывное развитие научной и технической мысли, в том числе в области бортовых компьютерных систем. Это позволяет смотреть на вооружение с принципиальной другой точки зрения.
- Это уже пятое поколение?
- Я бы назвал это сразу финалом развития всех классических поколений. Задача ставится так: уметь делать все, везде и в любое время. Вот говорил Трамп об американских "умных" ракетах. Путин отвечает, что "умными" должны быть не только ракеты, но и целиком весь комплекс боевых систем.
- Это культурно-дипломатический ответ России президенту США?
- Пожалуй, да. Путин заявил, что мир никогда не будет однополярным. Человечество должно смириться с многополярностью. Американцы заявили об "умных" ракетах в Сирии. А это наш ответ.
- Правильно ли я вас понимаю, что заявление Путина о новых видах вооружений можно расценивать как некое послание миру, человечеству?
- Это послание, и это долговременная программа лет на 50, которая предполагает не только создание самого оружия, но и новые формы обучения, так как пока совсем незначительное количество вузов в стране готовит специалистов, которые могут освоить новые технологии в области кораблестроения, новые формы компьютерного производства.
- То есть послание Путина гласит, что для того, чтобы создать такое оружие, должно быть все другое?
- Да, производство, люди, школа, вузы. Это сверхумная оружейная система, в которой задействованы все формы деятельности человека. Но в то же время это плохая система, она не может быть хорошей в принципе, потому что каждая новая система оружия все хуже и хуже, она все более совершенная и все более и более опасная для мира, для человека. В мире, таким образом, растет непредсказуемость и неопределенность.
|Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018.
|Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
- То есть это заявление в большей степени носит не прикладной, а теоретический, гуманитарный характер? Путин таким образом говорит, что это оружие можно вообще не создавать, сэкономить деньги и потратить на другое?
- Да, такая же примерно была ситуация и с созданием ядерного оружия. Мир осознал всю опасность этого оружия, и поэтому было запрещено его распространение. Но оно уже было создано.
Нужно хорошо понимать, что никакое оружие не делается, чтобы завоевать мир. Задача не в том, чтобы создать оружие огромной разрушительной силы, а в том, чтобы мы поняли, что этого делать нельзя. Путин же подчеркнул в своем выступлении, что мир не слышит нас, когда мы говорим о необходимости сокращать оружие, не переносить его в космос. Он же сказал, вы нас не слышите, теперь послушайте. Вот есть уже такие системы, теперь послушайте. Мир достиг многого, поэтому сейчас мы сидим на пороховой бочке.
- Почему они должны поверить, что у нас есть такое оружие? Может, это обман, вымысел, блеф?
- Есть огромная мировая разведывательная сеть, в которой есть мы, США и другие страны. Если бы это был блеф, то они давно бы раструбили на весь белый свет, что это русская бутафория. Преувеличивать или преуменьшать - это дело дипломатов. Но когда Россия говорит об оружии, то весь мир прекрасно знает, что Россия умеет его делать. Сирия тому подтверждение.
- И все-таки вернемся к самому морскому беспилотнику. За счет чего он может двигаться так далеко?
- Дальность может достигаться за счет ядерной энергетической установки-двигателя. Сейчас вообще есть тенденция возвращения к нереализованным ранее идеям. Сейчас заново пересматриваются взгляды Сахарова на изготовление торпед длиной 24 метра, диаметром 1,5 метра с ядерной боеголовкой, дальностью хода 50 километров. Ее задачей было уничтожение объектов на побережье при помощи взрыва в воде. Эта идея не была реализована не потому, что плохо работала, просто тогда не было денег.
- Шамиль Гиматович, выходит 10-й том уникальной серии "Торпедное оружие". Что вы можете про него сказать?
- Это ретроспективный взгляд на старые задачи, которые возродились в новой форме. Они востребованы и сегодня, только в другом виде.
|
25.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.09.2016 5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
14.03.2018 Современная Россия использует северокорейские методы запугивания
29.04.2014 Зачем ядерный реактор на перспективном российском эсминце
19.06.2018 Не дадим некачественной российской технике похоронить китайский народ!
28.04.2018 Новые российские ядерные торпеды могут накрыть американские города гигантской радиоактивной волной
18.04.2018 Вакансия для Берии
26.03.2018 Минобороны обнародовало названия нового российского оружия
20.02.2018 Невское ПКБ: условия для экипажа "Адмирала Кузнецова" будут улучшены