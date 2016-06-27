ВМФ допускает производство боевых кораблей на Балтзаводе, сообщил источник



На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. ВМФ РФ рассматривает Балтийский завод как одну из площадок для строительства кораблей классом фрегат и выше, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Балтийский завод сможет строить любые корабли, начиная с класса фрегат и сравнимые по водоизмещению с сегодняшними большими противолодочными кораблями. Но это еще оценка возможностей", - сказал он.

"Если Балтийский завод приступит к строительству кораблей крупного водоизмещения, то это будет делаться обязательно в кооперации с другими предприятиями", - добавил собеседник агентства.