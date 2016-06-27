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Военные РФ и Индии на учениях "Индра" отработают ликвидацию "вооруженного формирования"

26.06.2018 ТАСС 430 0
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Индра-2014
Участники совместных российско-индийских учений «Индра-2014».
Источник: www.volganet.ru

К совместным маневрам планируется привлечь по 250 военнослужащих от обеих стран

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Военные России и Индии на международных учениях "Индра-2018" отработают планирование совместных действий при миротворческой операции и действия объединенной группировки войск по нейтрализации "незаконного вооруженного формирования". Об этом сообщил в понедельник начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.

"В Индии завершилась первая планирующая конференция по подготовке совместного российско-индийского военного учения "Индра-2018". Представители Восточного военного округа и Вооруженных сил Индии пришли к соглашению, что в рамках учения будут отработаны вопросы планирования совместных действий в ходе миротворческой операции, организации взаимодействия между штабами и подразделениями Вооруженных сил обеих государств, проведение тактических действий объединенной группировкой войск по нейтрализации условного незаконного вооруженного формирования", - сообщил Гордеев.

Кроме того, стороны договорились, что всего к совместным маневрам планируется привлечь по 250 военнослужащих от ВВО и Вооруженных сил Индии. Сухопутная часть совместного учения пройдет на одном из полигонов в Индии в четвертом квартале текущего года. На заключительном этапе и церемонии закрытия маневров планируется участие наблюдателей от руководства Вооруженных сил стран - участниц учения.

В международных учениях "Индра-2018" будет задействован ряд подразделений общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Приморском крае.

В октябре 2017 года учения "Индра-2017" впервые прошли на полигонах Приморского края и морских полигонах ТОФ с участием различных родов войск двух стран по единому замыслу. Вместо проводимых ранее отдельных маневров "Индра-Нэви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" были спланированы одни с привлечением кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.
25.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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