Военные РФ и Индии на учениях "Индра" отработают ликвидацию "вооруженного формирования"
|
|
Участники совместных российско-индийских учений «Индра-2014».
Источник: www.volganet.ru
К совместным маневрам планируется привлечь по 250 военнослужащих от обеих стран
ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Военные России и Индии на международных учениях "Индра-2018" отработают планирование совместных действий при миротворческой операции и действия объединенной группировки войск по нейтрализации "незаконного вооруженного формирования". Об этом сообщил в понедельник начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.
"В Индии завершилась первая планирующая конференция по подготовке совместного российско-индийского военного учения "Индра-2018". Представители Восточного военного округа и Вооруженных сил Индии пришли к соглашению, что в рамках учения будут отработаны вопросы планирования совместных действий в ходе миротворческой операции, организации взаимодействия между штабами и подразделениями Вооруженных сил обеих государств, проведение тактических действий объединенной группировкой войск по нейтрализации условного незаконного вооруженного формирования", - сообщил Гордеев.
Кроме того, стороны договорились, что всего к совместным маневрам планируется привлечь по 250 военнослужащих от ВВО и Вооруженных сил Индии. Сухопутная часть совместного учения пройдет на одном из полигонов в Индии в четвертом квартале текущего года. На заключительном этапе и церемонии закрытия маневров планируется участие наблюдателей от руководства Вооруженных сил стран - участниц учения.
В международных учениях "Индра-2018" будет задействован ряд подразделений общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Приморском крае.
В октябре 2017 года учения "Индра-2017" впервые прошли на полигонах Приморского края и морских полигонах ТОФ с участием различных родов войск двух стран по единому замыслу. Вместо проводимых ранее отдельных маневров "Индра-Нэви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" были спланированы одни с привлечением кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.
|
25.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.06.2018 Корабль "Адмирал Пантелеев" провел учения с вертолетами в Японском море
20.06.2018 Военные РФ и Индии на конференции согласуют замысел международных учений "Индра-2018"
20.06.2018 Российские корабли провели учения в Восточно-Китайском море
19.06.2018 Пуск крылатых ракет в Японском море попал на видео
04.06.2018 Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
30.05.2018 Российского посла в Таиланде встретили на борту БПК "Адмирал Виноградов"
29.05.2018 Главком ВМФ России принял участие в церемонии спуска на воду полноразмерной копии линейного корабля "Полтава"
17.05.2018 Российский военный корабль впервые прибыл в Папуа-Новую Гвинею