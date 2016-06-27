Шеф Пентагона в ходе визита в Пекин намерен избежать споров, рассчитывает на открытый диалог - АП



Джеймс Мэттис.

Источник: http://www.globallookpress.com/ Джеймс Мэттис.Источник: http://www.globallookpress.com/

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Джим Мэттис в ходе визита в Пекин в рамках азиатского турне намерен провести с китайскими партнерами открытый диалог и избежать обсуждения острых вопросов, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Агентство пришло к такому выводу на основании заявления Дж.Мэттиса журналистам, сопровождающим его в азиатской поездке.

"Я еду сейчас без желания в настоящее время отравлять колодец, я намерен вести беседы. Не хочу говорить о том, что, как мы ожидаем, они нам скажут. Я намерен много слушать", - сказал министр.

Как отметило АП, в беседе с журналистами на борту самолета "Мэттис избегал резкой критики в отношении Китая, с которой он выступил недавно ... он настроен на то, чтобы сконцентрироваться на более важных, имеющих более серьезное значение стратегических вопросах безопасности".

По оценке агентства, дипломатичные высказывания Дж.Мэттиса "свидетельствуют о том, что администрация США признала ключевое влияние Китая на Северную Корею в условиях, когда идут переговоры о полном отказе Пхеньяна от ядерного оружия".

Ранее Дж.Мэттис исключил Китай из числа участников многонациональных учений в Тихом океане, которые должны начаться в ближайшее время, а также подверг Пекин резкой критике за "милитаризацию" спорных островов в Южно-Китайском море.

Визит Дж.Мэттиса в Пекин состоится 26-28 июня.