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Россия и Южная Корея укрепят сотрудничество в борьбе с терроризмом

25.06.2018 РИА Новости 414 0
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Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. 22 июня 2018
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. 22 июня 2018.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия и Южная Корея договорились укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом, организованной преступностью, оборотом наркотиков и другими вызовами, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Мун Чжэ Ина.

В заявлении отмечается, что стороны решительно осудили международный терроризм во всех его формах и проявлениях вне зависимости от целей и мотивов, а также договорились укреплять сотрудничество в борьбе с транснациональными вызовами и угрозами.

"Стороны выступили за консолидацию усилий всего мирового сообщества для противодействия финансированию терроризма, трансграничным перемещениям иностранных террористов-боевиков, распространению террористической идеологии и пропаганды. Стороны условились активизировать взаимодействие в борьбе с терроризмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным производством и оборотом наркотических средств, коррупцией и другими вызовами и угрозами", - говорится в документе.
22.06.2018
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Страны
Россия
Южная Корея
Персоны
Путин Владимир

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