Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВВС Бангладеш подписали контракт на закупку дополнительной партии УТС K-8W

25.06.2018 ЦАМТО 224 0
0
Понравилась новость?
 0
УБС K-8W
Учебно-боевые самолеты китайского производства K-8W (поставки 2014 года) из состава 15-й эскадрильи ВВС Бангладеш (бортовые номера "14323" и "14324").
Источник: M Shahriar Sonet (via www.scramble.nl )

ЦАМТО, 22 июня. ВВС Бангладеш подписали с Китайской национальной аэротехнологической импортно-экспортной корпорацией CATIC (China National Aero-Technology Import and Export Corporation) контракт на поставку дополнительных реактивных УТС K-8W.

Церемония подписания контракта состоялась 20 июня в расположении командования ВВС Бангладеш в Дакке в присутствии начальника штаба (командующего) ВВС маршала авиации Масихуззамана Серниабата (Masihuzzaman Serniabat).

Как сообщает Dhaka Tribune, в мероприятии также приняли участие посол Китая Чжан Жуо (Zhang Zuo), представители Министерства обороны, командования ВВС Бангладеш, руководство компании-производителя, другие официальные лица.

Информация о количестве, стоимости закупленных самолетов, а также сроках их поставки пока не раскрывается.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2014 года министр по делам местного самоуправления, развития сельских районов и кооперативов Бангладеш Сайед Ашрафул Ислам (Sayed Ashraful Islam) впервые заявил, что к концу 2014 года ВВС Бангладеш получат 9 учебно-тренировочных самолетов K-8W китайского производства. О поставке первых четырех самолетов было объявлено в конце сентября 2014 года. Самолеты в основном используются для подготовки пилотов ВВС, однако могут применяться и в качестве легкого штурмовика.

В середине 2017 года в СМИ появилась информация о заключении Китаем и Бангладеш крупного пакетного соглашения на поставку самолетов и средств ПВО, включая 16 истребителей J-10B, 7 УТС K-8W, двух самолетов ВТА Y-20, одного самолета ДРЛО KJ-200 и ЗРК LY-80D. Тем не менее, пока нет информации о подтверждении этого пакетного контракта. Сведений о поставке данной техники также не имеется.
22.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бангладеш
Китай
Продукция
Shaanxi Y-8
Y-20

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.06 17:14
  • 56
Применение боевого робота "Уран-9" в Сирии выявило его недостатки
  • 25.06 16:36
  • 3
Будет ли Россия покупать авианосцы у Китая? Низкая цена укрепит российско-китайскую дружбу
  • 25.06 16:28
  • 170
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 25.06 15:49
  • 1
Украинский блогер: ЗРК "Бук-М1" вооруженных сил Украины сбили 24 российских "Орлана"
  • 25.06 15:22
  • 1
В США новые российские подлодки назвали существенным шагом вперед
  • 25.06 15:14
  • 1
Как вам новая «Волга» ГАЗ-24
  • 25.06 15:14
  • 13
"Засветились". Секретные военные разработки, случайно преданные огласке
  • 25.06 15:14
  • 56
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 25.06 13:06
  • 23
Центр Хруничева прекратил работы над ракетой-носителем "Протон-Л"
  • 25.06 12:35
  • 26
Шойгу рассказал, зачем Вооруженным силам переходить на отечественное ПО
  • 25.06 11:11
  • 11
"Гром" с небес. На что способна новая российская крылатая авиабомба
  • 25.06 11:07
  • 3
Подорвать бюджет. Самые затратные проекты вооружений
  • 25.06 10:44
  • 6
Дмитрий Рогозин: Россия откажется от устаревших экспериментов на МКС
  • 25.06 10:20
  • 70
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 25.06 10:03
  • 28
Армения вооружится истребителями поколения 4++? Какими и зачем?
другие обсуждаемые темы