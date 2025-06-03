ВВС Бангладеш подписали контракт на закупку дополнительной партии УТС K-8W
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Учебно-боевые самолеты китайского производства K-8W (поставки 2014 года) из состава 15-й эскадрильи ВВС Бангладеш (бортовые номера "14323" и "14324").
Источник: M Shahriar Sonet (via www.scramble.nl )
ЦАМТО, 22 июня. ВВС Бангладеш подписали с Китайской национальной аэротехнологической импортно-экспортной корпорацией CATIC (China National Aero-Technology Import and Export Corporation) контракт на поставку дополнительных реактивных УТС K-8W.
Церемония подписания контракта состоялась 20 июня в расположении командования ВВС Бангладеш в Дакке в присутствии начальника штаба (командующего) ВВС маршала авиации Масихуззамана Серниабата (Masihuzzaman Serniabat).
Как сообщает Dhaka Tribune, в мероприятии также приняли участие посол Китая Чжан Жуо (Zhang Zuo), представители Министерства обороны, командования ВВС Бангладеш, руководство компании-производителя, другие официальные лица.
Информация о количестве, стоимости закупленных самолетов, а также сроках их поставки пока не раскрывается.
Как сообщал ЦАМТО, в июне 2014 года министр по делам местного самоуправления, развития сельских районов и кооперативов Бангладеш Сайед Ашрафул Ислам (Sayed Ashraful Islam) впервые заявил, что к концу 2014 года ВВС Бангладеш получат 9 учебно-тренировочных самолетов K-8W китайского производства. О поставке первых четырех самолетов было объявлено в конце сентября 2014 года. Самолеты в основном используются для подготовки пилотов ВВС, однако могут применяться и в качестве легкого штурмовика.
В середине 2017 года в СМИ появилась информация о заключении Китаем и Бангладеш крупного пакетного соглашения на поставку самолетов и средств ПВО, включая 16 истребителей J-10B, 7 УТС K-8W, двух самолетов ВТА Y-20, одного самолета ДРЛО KJ-200 и ЗРК LY-80D. Тем не менее, пока нет информации о подтверждении этого пакетного контракта. Сведений о поставке данной техники также не имеется.
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22.06.2018
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