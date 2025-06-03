Российские корабли отразили удары условного противника в Средиземном море



Малый ракетный корабль Град Свияжск. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Денис Абрамов Малый ракетный корабль Град Свияжск. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Денис Абрамов

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг" провели учение в Средиземном море, на котором обнаружили неопознанные воздушные цели условного противника и отразили его удары, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Черноморского флота.

"Малые ракетные корабли Каспийской флотилии "Град Свияжск" и "Великий Устюг" провели совместное учение с обнаружением неопознанных воздушных целей и отражением ударов условного воздушного противника в Средиземное море", - информировала пресс-служба.

Как отмечается, в ходе отработки боевых задач расчёты корабельных боевых постов обнаружили и классифицировали цели, а расчёты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию поражения уничтожили авиацию условного противника средствами противовоздушной обороны кораблей.