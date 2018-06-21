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Новый военный вариант автомобиля Mercedes-Benz G-серии

22.06.2018 bmpd.livejournal.com 416 0
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На прошедшей с 11 по 15 июня 2018 года в Париже международной оборонной выставке Eurosatory 2018 группа Daimler представила новый военный вариант известных внедорожных автомобилей Mercedes-Benz G-серии, обозначенный как Mercedes-Benz MRV 6.2 (G-Wagon MRV - Multi Role Vehicle). Данная машина является фактически небронированным (или "полубронированным") вариантом ранее представленной легкой бронированной машины Mercedes-Benz LAPV 6.1 с колесной формулой 4х4, выполненной на основе все той же G-серии. Разработчиком заявлено, что машина Mercedes-Benz MRV 6.2 "готова к серийному производству".

Внедорожный автомобиль Mercedes-Benz MRV 6.2 в экспозиции выставки Eurosatory 2018. Париж, июнь 2018 года (с) Shaun Connors / Jane's

Как сообщает журнал "Jane's International Defence Review" в статье Shaun Connors "Mercedes-Benz unveils MRV 6.2 multirole vehicle", автомобиль Mercedes-Benz MRV 6.2 выполнен на шасси и компонентах автомобиля G-серии G461 (G300CDI) с длиной шасси 3,428 м. Машина MRV 6.2 сохраняет используемые на Mercedes-Benz G300CDI и броневтомобиле LAPV 6.1 стандартные дизельный двигатель V-6 OM642DE30LA, развивающий мощность 185 л.с. при 3800 об/мин и обеспечивающий крутящий момент 400 Нм при 2600 об/мин, соединенный с 5-ступенчатой ??автоматической коробкой передач W5A 580 и двухскоростной раздаточной коробкой VG 150E-3W. Двигатель способен к длительной эксплуатации на военных и низкосортных топливах и может поставляться в вариантах по выбросам EURO 3 или 5.

Основным отличием между MRV 6.2 и серийным выпускаемыми машинами G-серии является использование портальных мостов. Усиленная подвеска использует два амортизатора на колесо, вместо стандартных колес с 17,5-дюймовыми дисками и шинами 235/75 R применены колеса с более крупными 18-дюймовыми дисками и шинами 305/80 R. Дорожный просвет увеличен с 245 до 412 мм. Заявляется, что машина может преодолевать брод глубиной до 1 м.

Полная снаряженная масса MRV 6.2, как явствует из обозначения, составляет 6200 кг. MRV 6.2 имеет длину 5,52 м, ширину 2,17 м и высоту 2,185 м в варианте с тентованной крышей, с возможностью размещения до шести человек. Полезная нагрузка составляет до 3000 кг в зависимости от конфигурации, и может осуществляться буксировка прицепа массой до 2000 кг, что дает общую максимальную массу (GCWR) равную 8200 кг.

Машина MRV 6.2 опционально может иметь противопульное бронирование нижней части кузова, а также бронеплиту под днищем (аналогичную бронеавтомобилю LAPV 6.1). Возможна установка различных типов кузовов и надстроек.

Напомним, что министерство обороны ФРГ ранее выдало контракт на 49 бронеавтомобилей Mercedes-Benz LAPV 6.1 (LAPV II) для германского Командования сил специального назначения (Kommando Spezialkräfte), их поставка должна была быть произведена к концу 2017 года.

Внедорожный автомобиль Mercedes-Benz MRV 6.2 в экспозиции выставки Eurosatory 2018. Париж, июнь 2018 года (с) Shaun Connors / Jane's
21.06.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
Daimler AG

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