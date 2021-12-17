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Автомобиль Mercedes-Benz GLC: как выбрать и где приобрести купе

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Автомобили марки Mercedes-Benz популярны благодаря своему дизайну и надежности. Если вам нужна такая машина, поможет официальный дилер в России – компания «Автофорум», имеющая немалый опыт продаж. Это надежный и ответственный партнер, который предоставляет полный спектр услуг. «Мерседес» в Москве стоит приобрести всем тем, кому нужна стильная и быстрая машина. Официальный дилер Mercedes-Benz «Автофорум» дает возможность увидеть все актуальные модели на экспозиции в салоне.

Источник фото: https://sales.mercedes-autoforum.ru


Что предлагает «Автофорум»

Здесь вы можете найти не только авто, но и зимнюю резину, запчасти для разных моделей, аксессуары. В числе плюсов:

  • продукция поставляется от официального поставщика;
  • большой выбор моделей для тест-драйва;
  • возможность воспользоваться спецпредложениями при покупке авто.

К каждому клиенту строго индивидуальный подход, персональный менеджер предельно эффективно решит любые вопросы, которые связаны с покупкой и обслуживанием авто. Обсудим актуальную модель Mercedes-Benz GLC.

Mercedes-Benz GLC Купе

Mercedes GLC Купе – машина с эффектным силуэтом корпуса, весьма динамична. К отличительным особенностям ее дизайна относятся сильно скошенная крыша и обтекаемый силуэт. Машина среднего размера, которая при этом снабжена всяческими опциями безопасности. В ней будет удобно везде – как в городе, так и на бездорожье. Автомобиль способен разгоняться до 222 км/ч. Мог бы и больше, но электроникой это блокируется. Авто обладает следующими характеристиками:

  • большой семидюймовый дисплей;
  • уникальная тормозная система;
  • спортивная подвеска.

«Мерседес» может быть оснащен проекционным дисплеем head-up, подогревом и вентиляцией сидений, амбиентной системой освещения.

Источник фото: https://sales.mercedes-autoforum.ru


Дополнительные опции и технические характеристики

Также в числе дополнительных опций присутствуют спортивный руль, прорезиненные педали, медиасистема с экраном в 8,4 дюйма. Что касается двигателя в автомобиле – есть два бензиновых, два дизельных, гибридный вариант. Производитель бережет экологию – все двигатели машины подогнаны под стандарт Евро-6. Езду легко адаптировать под дорожную ситуацию, переключаясь между спортивными, экологичными и другими видами настроек.

Хотелось бы отметить еще один интересный вариант от этого производителя – новинку Mercedes-Benz GLC внедорожник, который готов порадовать владельца просторным салоном и производительным двигателем. Выразительный дизайн сразу заставляет почувствовать мощь и динамику. Автомобили Mercedes-Benz – это проверенное качество, машины готовы прослужить долго и обеспечить для владельца идеальный комфорт.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Daimler AG
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