Самый большой в РФ искусственный танковый вододром испытывают в Омске



Источник: © Пресс-служба Центрального военного округа Источник: © Пресс-служба Центрального военного округа

Объект глубиной пять метров позволит военнослужащим выполнять упражнения по форсированию водных преград как на боевых машинах пехоты, так и на танке

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Испытания самого большого искусственного танкового вододрома в России, длина которого составляет 120 метров, завершаются в Омске. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Промышленные испытания уникального для Вооруженных сил России танкового вододрома проходят на базе Омского автобронетанкового инженерного института. Качество и возможности нового вододрома оценил начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Александр Шевченко", - сказали в пресс- службе.

Это первый искусственный водоем, длина которого составляет 120 метров, ширина - 70 метров, глубина - пять метров.

"Ширина водоема позволяет одновременно выполнять упражнение как под водой, так и на воде. Искусственный вододром позволит военнослужащим выполнять упражнения по форсированию водных преград как на боевых машинах пехоты, так и на танке, отрабатывая действия по экстренной эвакуации экипажа и затоплению боевой машины", - уточнили в пресс-службе, добавив, что до этого максимальная длина вододрома достигала 100 метров.