В Казанском суворовском училище до конца года построят новую казарму на 600 мест



Многие генералы и адмиралы начинали свой путь с суворовского или нахимовского училища. Как знать, может быть, на фото – будущий министр обороны России.

Источник: МО РФ Многие генералы и адмиралы начинали свой путь с суворовского или нахимовского училища. Как знать, может быть, на фото – будущий министр обороны России.Источник: МО РФ

В этом году также планируют сдать в эксплуатацию крытый ледовый каток

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Новую казарму на 600 мест в Казанском суворовском военном училище планируют сдать в эксплуатацию до конца 2018 года. Об этом в четверг сообщил начальник пресс-службы Центрального военного округа подполковник Сергей Шорин.

"Командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин во время пребывания в училище проверил ход строительства новых социальных объектов - крытого ледового катка и новой казармы кубрикового типа на 600 человек, которые спланированы к вводу в эксплуатацию уже в текущем году. Ввод новой казармы позволит разместить всех суворовцев училища в комфортабельных условиях", - сказал он.

Также командующий в Казани принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных семидесятому выпуску суворовцев. По данным пресс-службы, 52 суворовца-выпускника получили аттестаты, семерым из них вручены медали "За особые успехи в учении".

По словам начальника училища генерал-майора Валерия Миронченко, все выпускники подали рапорта для поступления в высшие военно-учебные заведения Министерства обороны РФ. "В прошедшем учебном году у нашего училища были блестящие победы - команда на всеармейской олимпиаде по физике заняла первое место, по математике - третье место. По итогам спартакиады довузовских образовательных организаций Минобороны России и Центрального военного округа среди суворовцев и кадетов заняли первое место, 22 выпускника, стоящие сейчас в строю, становились победителями школьных олимпиад регионального и всероссийского уровней", - цитирует пресс-служба Миронченко.

Казанское суворовское военное училище сформировали в июне 1944 года по решению командующего войсками Приволжского военного округа. За годы существования оно выпустило более 12 тыс. суворовцев, 50 из которых стали генералами, более 300 - докторами, кандидатами, заслуженными деятелями наук, девять выпускников удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя России.