Экипаж новейшего корвета Тихоокеанского флота "Громкий" приступил к заселению на корабль



Вывод из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Громкий" проекта 20380 (заводской номер 2102). Комсомольск-на-Амуре, 28.07.2017.

Источник: Максим Алпеев Вывод из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Громкий" проекта 20380 (заводской номер 2102). Комсомольск-на-Амуре, 28.07.2017.Источник: Максим Алпеев

ЦАМТО, 21 июня. Экипаж новейшего корвета Тихоокеанского флота "Громкий" прибыл в Комсомольск-на-Амуре, где на судостроительном заводе уже проводятся швартовные испытания корабля.

С сегодняшнего дня военные моряки первого экипажа приступили к заселению на корвет и его поэтапной приемке от представителей промышленности.

Ранее тихоокеанцы прошли курс обучения на базе Объединенного учебного центра ВМФ и стажировку на однотипном корабле Тихоокеанского флота "Совершенный". В ходе стажировки отработаны вопросы повседневной организации службы, быта, нормативы по обслуживанию вооружения, систем и механизмов, подготовки корабля к применению оружия.

"Громкий" является вторым корветом, построенным специально для Тихоокеанского флота в рамках программы перевооружения. Планируется, что новый корабль в ближайшей перспективе будет переведен во Владивосток, где проведет ходовые испытания и до конца текущего года войдет в состав Тихоокеанского флота, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.