Связисты ЮВО в Волгограде провели радиотренировку с использованием цифровых радиостанций 6-го поколения "Азарт"
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Радиостанция Р-187П1 Азарт.
Источник: trcvr.ru
ЦАМТО, 21 июня. В Волгоградской области со связистами Южного военного округа (ЮВО) проведена радиотренировка с использованием средств связи нового поколения.
В ходе тренировки была проведена работа на коммутационном оборудовании, в том числе на специальной аппаратуре модернизированных командно-штабных машин 5-го поколения Р-145БМ1 на базе БТР-80, а также на радиорелейной станции связи Р-419-МП "Андромеда-Д".
Тренировка проводилась по сети спутниковой радиосвязи в интересах подразделений, действующих в отрыве от основных сил, при помощи новых цифровых радиостанций 6-го поколения "Азарт". Радиостанция способна обеспечивать криптографическую защиту голосовой и другой информации во всех рабочих диапазонах частот, и позволяет определять координаты ГЛОНАСС/GPS.
На тренировку привлекалось более 100 военнослужащих и около 10 ед. средств связи, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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21.06.2018
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