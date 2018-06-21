Связисты ЮВО в Волгограде провели радиотренировку с использованием цифровых радиостанций 6-го поколения "Азарт"



Радиостанция Р-187П1 Азарт.

Источник: trcvr.ru Радиостанция Р-187П1 Азарт.Источник: trcvr.ru

ЦАМТО, 21 июня. В Волгоградской области со связистами Южного военного округа (ЮВО) проведена радиотренировка с использованием средств связи нового поколения.

В ходе тренировки была проведена работа на коммутационном оборудовании, в том числе на специальной аппаратуре модернизированных командно-штабных машин 5-го поколения Р-145БМ1 на базе БТР-80, а также на радиорелейной станции связи Р-419-МП "Андромеда-Д".

Тренировка проводилась по сети спутниковой радиосвязи в интересах подразделений, действующих в отрыве от основных сил, при помощи новых цифровых радиостанций 6-го поколения "Азарт". Радиостанция способна обеспечивать криптографическую защиту голосовой и другой информации во всех рабочих диапазонах частот, и позволяет определять координаты ГЛОНАСС/GPS.

На тренировку привлекалось более 100 военнослужащих и около 10 ед. средств связи, сообщает пресс-служба Южного военного округа.