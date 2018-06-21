Новейшие образцы ВиВТ будут представлены в Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске в рамках форума "Армия-2018"



Экспозиция военной техники в рамках международного военно-технического форума Армия-2017 на полигоне Алабино. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Экспозиция военной техники в рамках международного военно-технического форума Армия-2017 на полигоне Алабино. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 21 июня. Новейшие образцы вооружения и военной техники будут представлены в Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018".

Возможности вооружения и военной техники будут демонстрироваться на трех площадках Центрального военного округа – на Свердловском полигоне, в Екатеринбурге, Рощинском полигоне, в Самаре и в аэропорту Толмачево, в Новосибирске.

В рамках проведения форума широкой общественности будет представлена статическая экспозиция уникального вооружения, военной и специальной техники.

Кроме того, посетители смогут увидеть возможности модернизированного вооружения и военной техники в действии на динамическом демонстрационном показе.

Ряд экспонатов будут демонстрироваться широкой публике впервые.

Ожидает гостей и участников форума и масштабная культурно-художественная программа с участием ведущих коллективов Минобороны России, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.