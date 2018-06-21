Появились фотографии тренировки боевых пловцов ФСБ РФ



Тренировка боевых пловцов в центре специального назначения ФСБ РФ.

Источник: rg.ru Тренировка боевых пловцов в центре специального назначения ФСБ РФ.Источник: rg.ru

Фото тренировки боевых пловцов в центре специального назначения ФСБ РФ появились в Сети.

На фотографиях видно, как облаченные в водолазные костюмы вооруженные бойцы тренируются в бассейне. Они отрабатывают погружение, прыжки в воду, командное взаимодействие, установку штурмовых лестниц и многие другие необходимые навыки.

Тренировка боевых пловцов в центре специального назначения ФСБ РФ. Источник: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

В ходе тренировок и боевых операций пловцы ФСБ России совершают прыжки с парашютом, прыгают в воду из вертолетов с высоты до 10 метров, после чего скрытно преодолевают десятки километров, чтобы выйти на берег незамеченными.

Тренировка боевых пловцов в центре специального назначения ФСБ РФ. Источник: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Точной информации о проводимых отечественными боевыми пловцами операциях нет - она строго засекречена. Известно, что в их распоряжении имеются наиболее современные образцы оружия и транспортных средств.

Тренировка боевых пловцов в центре специального назначения ФСБ РФ. Источник: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

К примеру, не так давно стало известно о подготовке к серийному производству нового подводного автомата АДС. Он предназначен для ведения одиночного и автоматического огня на воздухе и под водой. Дальность поражения 600 и 25 метров соответственно. Калибр оружия 5,45 мм, для стрельбы в разных средах используются два типа патронов одинакового размера. Подводными патронами можно стрелять и на суше, но дальность боя при этом снижается до 100 метров.

Тренировка боевых пловцов в центре специального назначения ФСБ РФ. Источник: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Тренировка боевых пловцов в центре специального назначения ФСБ РФ. Источник: Кирилл Каллиников/ РИА Новости