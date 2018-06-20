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Северный флот отразил воздушный удар условного врага на учениях в Баренцевом море

21.06.2018 ТАСС 320 0
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Катера Д-308 и Д-2110 проекта 02510 (БК-16)
Церемония подъема Военно-морских флагов на двух вошедших в состав Северного флота скоростных транспортно-десантных катерах Д-308 и Д-2110 проекта 02510 (БК-16) постройки АО "Рыбинская верфь". Североморск, 24.02.2018.
Источник: Министерство обороны России

В рамках учений малые ракетные корабли "Рассвет" и "Айсберг" применили зенитные ракетные комплексы "Оса"

МУРМАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Экипажи кораблей Северного флота в рамках самого масштабного за последние годы сбор-похода разнородных сил в Баренцевом море отработали оборону десантного отряда на переходе морем. Об этом сообщает во вторник пресс-служба флота.

"В полигонах боевой подготовки малые ракетные корабли "Рассвет" и "Айсберг" отразили воздушный удар условного противника по большим десантным кораблям "Кондопога", "Александр Отраковский" и "Георгий Победоносец" с применением зенитных ракетных комплексов "Оса", - сообщили на флоте.

Также в ходе учений боевые расчеты артиллерийских установок калибра 57 мм десантных кораблей выполнили стрельбу по воздушным и морским целям.

Ранее морские десантные силы выступили в роли минных заградителей и отработали задачи минных постановок. Также экипажи кораблей провели учения по тактической маскировке с применением морских дымовых шашек, защите от оружия массового поражения и борьбе за живучесть на ходу.

Как ранее сообщали на флоте, в ходе самого масштабного за последнее десятилетие сбор-похода, который начался на прошлой неделе в Баренцевом море, всего запланировано 19 практических стрельб с применением артиллерийского, ракетного и минно-торпедного оружия.

В мероприятиях принимают участие более 35 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники береговых ракетно-артиллерийских и сухопутных войск, морской пехоты и войск ПВО.
20.06.2018
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принадлежат ТАСС
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