"Аллигаторы" на учениях в Хабаровском крае прикрыли с воздуха транспортные вертолеты МИ-26



Ми-26.

Источник: rg.ru Ми-26.Источник: rg.ru

На учениях отрабатывалась эвакуация условно раненых

ТАСС, 20 июня. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" на учениях в Хабаровском крае прикрыли военно-транспортные вертолеты МИ-26, которые, согласно легенде, эвакуировали с поля боя условно раненых. Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.

"На специализированном авиационном полигоне Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровском крае, состоялось летно-тактическое учение с летчиками соединения армейской авиации. При выполнении летно-тактических заданий, экипажи ударных вертолетов Ка-52 отработали задачи по прикрытию военно-транспортных вертолетов МИ-26, которые в свою очередь выполнили доставку материальных средств на "поле боя", а также отработали эвакуацию условно раненых", - сообщил Гордеев.

Летчики ударных вертолетов Ка-52 выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет по мишеням, которые имитировали живую силу и легкобронированную технику условного противника. Помимо этого, используя пушечное вооружение "Аллигаторов", экипажи поразили цели, обозначающие зенитные огневые точки условного противника.