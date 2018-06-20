"Аллигаторы" на учениях в Хабаровском крае прикрыли с воздуха транспортные вертолеты МИ-26
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Ми-26.
Источник: rg.ru
На учениях отрабатывалась эвакуация условно раненых
ТАСС, 20 июня. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" на учениях в Хабаровском крае прикрыли военно-транспортные вертолеты МИ-26, которые, согласно легенде, эвакуировали с поля боя условно раненых. Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.
"На специализированном авиационном полигоне Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровском крае, состоялось летно-тактическое учение с летчиками соединения армейской авиации. При выполнении летно-тактических заданий, экипажи ударных вертолетов Ка-52 отработали задачи по прикрытию военно-транспортных вертолетов МИ-26, которые в свою очередь выполнили доставку материальных средств на "поле боя", а также отработали эвакуацию условно раненых", - сообщил Гордеев.
Летчики ударных вертолетов Ка-52 выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет по мишеням, которые имитировали живую силу и легкобронированную технику условного противника. Помимо этого, используя пушечное вооружение "Аллигаторов", экипажи поразили цели, обозначающие зенитные огневые точки условного противника.
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20.06.2018
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