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Командующий Севфлотом заявил, что учения флота направлены на защиту интересов РФ в Арктике

19.06.2018 ТАСС 373 0
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Экспедиция в Арктике
Экспедиция в Арктике.
Источник: http://www.globallookpress.com

Масштабные учения в Баренцевом море стартовали 13 июня, в них задействовали 36 боевых кораблей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Масштабные учения сил Северного флота, которые проходят в эти дни в Баренцевом море, носят исключительно оборонительный характер и направлены на защиту интересов России в Арктике. Об этом в понедельник заявил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

"Сбор-поход кораблей направлен на защиту интересов Российской Федерации в арктических районах - в зоне ответственности Северного флота. Основная его цель - проверка фактической готовности экипажей кораблей, подразделений береговых войск и авиации к решению поставленных им задач", - сказал командующий.

Корабли, подводные лодки и авиация Северного флота отработают тактику ведения боевых действий группировок разнородных сил по единому замыслу, отметил Евменов.

В масштабных маневрах, начавшихся 13 июня, задействовано 36 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники береговых ракетно-артиллерийских и сухопутных войск, морской пехоты и войск ПВО.

Экипажи кораблей, подводных лодок, самолетов и вертолетов в общей сложности выполнят более 70 боевых упражнений. 19 из них - с боевой стрельбой по морским, воздушным и береговым целям.

В стрельбах задействованы ракетный крейсер "Маршал Устинов", эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков", малые ракетные корабли "Айсберг" и "Рассвет", малый противолодочный корабль "Снежногорск", атомные и дизель-электрические подводные лодки.
18.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Ушаков
Проекты
1164 Атлант
Арктика
Военные учения
СФ

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