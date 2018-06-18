Командующий Севфлотом заявил, что учения флота направлены на защиту интересов РФ в Арктике
|
|
Экспедиция в Арктике.
Источник: http://www.globallookpress.com
Масштабные учения в Баренцевом море стартовали 13 июня, в них задействовали 36 боевых кораблей
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Масштабные учения сил Северного флота, которые проходят в эти дни в Баренцевом море, носят исключительно оборонительный характер и направлены на защиту интересов России в Арктике. Об этом в понедельник заявил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.
"Сбор-поход кораблей направлен на защиту интересов Российской Федерации в арктических районах - в зоне ответственности Северного флота. Основная его цель - проверка фактической готовности экипажей кораблей, подразделений береговых войск и авиации к решению поставленных им задач", - сказал командующий.
Корабли, подводные лодки и авиация Северного флота отработают тактику ведения боевых действий группировок разнородных сил по единому замыслу, отметил Евменов.
В масштабных маневрах, начавшихся 13 июня, задействовано 36 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники береговых ракетно-артиллерийских и сухопутных войск, морской пехоты и войск ПВО.
Экипажи кораблей, подводных лодок, самолетов и вертолетов в общей сложности выполнят более 70 боевых упражнений. 19 из них - с боевой стрельбой по морским, воздушным и береговым целям.
В стрельбах задействованы ракетный крейсер "Маршал Устинов", эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков", малые ракетные корабли "Айсберг" и "Рассвет", малый противолодочный корабль "Снежногорск", атомные и дизель-электрические подводные лодки.
|
18.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.12.2013 Гендиректор "Звездочки": на ремонт идут подлодки даже с Тихого океана
17.06.2013 Болезни роста и курс на Цусиму
19.06.2018 Группировки сил Северного флота начали учения по отражению атак условного противника
14.06.2018 Более 30 кораблей задействованы в сбор-походе Северного флота
04.06.2018 Бывший командир "Петра Великого": таких мощных кораблей у США нет
01.06.2018 Северный рубеж России: боевые корабли флота
22.05.2018 День Тихоокеанского флота. Досье
17.05.2018 Ракетный крейсер "Маршал Устинов" проведет ракетные стрельбы в Арктике