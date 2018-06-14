Завершен цикл исследований легкого конвертируемого самолета с модифицированными органами управления



Модель легкого конвертируемого самолета.

Источник: tsagi.ru Модель легкого конвертируемого самолета.Источник: tsagi.ru

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского продолжают исследования модели легкого конвертируемого самолета.

В перспективе этот летательный аппарат сможет использоваться как для пассажирских, так и грузовых перевозок без изменения типовой конструкции. Воздушное судно рассчитано на 50 пассажиров или 6 тонн груза. Крейсерская скорость будет составляет 480 км/ч. Легкий конвертируемый самолет может заменить выбывающие Ан-24/26 на рынке местных и региональных перевозок России.

Эксперименты проводились в аэродинамической трубе малых скоростей ЦАГИ в рамках выполнения госконтракта с Минпромторгом России.

На данном этапе ученые института исследовали аэродинамические характеристики модели с модифицированными органами управления на крыле и оперении в крейсерской и взлетно-посадочной конфигурациях. Работы были нацелены на повышение эффективности органов управления. Испытания показали, что выполненные мероприятия по доработке элеронов, рулей направления и высоты обеспечивают достижение показателей, полученных в расчетных исследованиях.

Ранее специалисты института провели исследования с целью получения взлетно-посадочных и крейсерских характеристик воздушного судна. Затем объектами экспериментов стали изолированный фюзеляж самолета и воздушный винт на режиме набора высоты и при боковом ветре. Проведенные работы показали высокий уровень аэродинамических характеристик перспективного летательного аппарата в широком диапазоне углов атаки и скольжения.