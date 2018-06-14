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Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил неофициальный визит на Филиппины

15.06.2018 ТАСС 486 0
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Адмирал Трибуц
Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц".
Источник: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин

После выхода из Манилы российские боевые корабли провели тренировки по совместному тактическому маневрированию и связи

ВЛАДИВОСТОК, 14 июня. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в четверг завершил неофициальный визит в Манилу. Как сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский, покинув порт, отряд провел тренировки с кораблями ВМС Филиппин.

"Сегодня отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и среднего морского танкера "Печенга" завершил программу неофициального визита в Манилу (Филиппины), куда прибыл 9 июня. После выхода из Манилы российские боевые корабли провели тренировки по совместному тактическому маневрированию и связи с кораблями ВМС Филиппин", - сказал Воскресенский.

Во время визита командир отряда кораблей капитан 1 ранга Олег Королёв провел встречу с командующим Военно-морскими силами и командующим Береговой охраной Филиппин. Посол РФ Игорь Ховаев, командир отряда и командиры кораблей возложили цветы к памятнику национальному герою Филиппин Хосе Рисалю. Прошли товарищеские встречи по футболу и волейболу между российскими и филиппинскими моряками.
14.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Филиппины
Продукция
Адмирал Трибуц
Проекты
Дубна ПР
пр. 1155
ТОФ

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