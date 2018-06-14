Источник: предприятия ОПК завершат производство С-400 для Турции в мае 2019 года
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Боевые расчеты систем С-400 "Триумф".
Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС
Собеседник агентства уточнил, что одну часть полкового комплекта планируется доставить в страну морским транспортом, другую - воздушным
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ получили задачу в мае 2019 года завершить производство зенитных ракетных систем С-400 для поставок в Турцию. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
"Исполнители заказа получили указание закончить производство техники в мае 2019 года, чтобы начать ее поставку Турции в июле", - сообщил собеседник агентства.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России и "Рособоронэкспорте" не стали комментировать ТАСС эту информацию.
Турция стала вторым после Китая заказчиком системы С-400, о подписании контракта было официально объявлено в сентябре 2017 года. Первоначально планировалось, что системы будут переданы турецкой стороне в начале 2020 года. Позже стало известно, что по просьбе Анкары поставки ускорят, чтобы передать заказчику комплексы ПВО в июле 2019 года.
Как уточнил ТАСС военно-дипломатический источник, одну часть полкового комплекта С-400 "планируется доставить в Турцию морским транспортом, другую - воздушным". "В соответствии с условиями контракта Турция получит полк в составе двух дивизионов - по восемь пусковых установок в каждом", - рассказал собеседник агентства.
С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс"), а также любых других воздушных целей.
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14.06.2018
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