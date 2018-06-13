Новое российское оружие применят на учениях "Славянское братство - 2018"



Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" в Сербии.

Источник: Евгений Биятов / РИА Новости Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" в Сербии.Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

Маневры пройдут с 18 по 28 июня в Краснодарском крае

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Новые виды вооружения впервые будут задействованы на международных учениях "Славянское братство - 2018" в июне, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Под Новороссийском в ходе проведения российско-сербско-белорусских тактических учений "Славянское братство - 2018" впервые будут задействованы новые образцы военной техники и вооружения - БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка" и 2С25 "Спрут-СД", состоящие на вооружении подразделений Воздушно-десантных войск", - сообщили в ведомстве.

РФ на маневрах представит усиленный батальон Кубанского казачьего десантного-штурмового полка ВДВ (700 военных). Также в "Славянском братстве" от российской стороны будут участвовать подразделения фронтовой и армейской авиации ВВС и ПВО Южного военного округа и самолеты Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России.

Учения пройдут с 18 по 28 июня на полигоне "Раевский" в Краснодарском крае. Общее руководство маневрами возложено на заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Александра Вязникова.