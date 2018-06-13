Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Новое российское оружие применят на учениях "Славянское братство - 2018"

14.06.2018 ТАСС 549 0
0
Понравилась новость?
 0
Славянское братство-2016
Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" в Сербии.
Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

Маневры пройдут с 18 по 28 июня в Краснодарском крае

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Новые виды вооружения впервые будут задействованы на международных учениях "Славянское братство - 2018" в июне, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Под Новороссийском в ходе проведения российско-сербско-белорусских тактических учений "Славянское братство - 2018" впервые будут задействованы новые образцы военной техники и вооружения - БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка" и 2С25 "Спрут-СД", состоящие на вооружении подразделений Воздушно-десантных войск", - сообщили в ведомстве.

РФ на маневрах представит усиленный батальон Кубанского казачьего десантного-штурмового полка ВДВ (700 военных). Также в "Славянском братстве" от российской стороны будут участвовать подразделения фронтовой и армейской авиации ВВС и ПВО Южного военного округа и самолеты Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России.

Учения пройдут с 18 по 28 июня на полигоне "Раевский" в Краснодарском крае. Общее руководство маневрами возложено на заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Александра Вязникова.
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.06 20:19
  • 5
Кто принял решение отказаться от совместной с РФ программы FGFA. В Индии ищут стрелочника
  • 14.06 20:15
  • 5
Грозные российские Т-90 взрываются в Сирии точно так же, как и все остальные
  • 14.06 17:23
  • 1
Военные в Сибири получили первые восемь БМП-2М с боевым модулем "Бережок"
  • 14.06 17:19
  • 1
Бронебойный "старичок". Почему Россия не спешит списывать гранатомет РПГ-7
  • 14.06 17:07
  • 15
Оружие на любой вкус
  • 14.06 17:01
  • 2
Израиль показал нового убийцу "Панцирей"
  • 14.06 16:47
  • 5
Дюмин: предприятиям ОПК нужен единый госзаказ на гражданскую продукцию
  • 14.06 15:21
  • 1
Фёдор Дедус: "Чтобы оружие будущего создавать быстрее"
  • 14.06 15:13
  • 1
Невероятно! ВАЗ-2105 продают за 10 000 000 рублей
  • 14.06 14:35
  • 1
Новые радиостанции с засекреченной связью в 1,5 раза повысят скрытность управления в тактическом звене ЗВО
  • 14.06 14:00
  • 1
Роскосмос: "Сфера" получит элементы искусственного интеллекта
  • 14.06 13:30
  • 1
Владимир Дмитриев назначен и.о. гендиректора концерна "Калашников"
  • 14.06 12:03
  • 5
Первый перуанский десантный вертолетный корабль-док введен в строй
  • 14.06 11:23
  • 6
Американские танки М1А2 Abrams с комплексом активной защиты Trophy уже в Европе
  • 14.06 11:14
  • 2
Почему Западу стоит опасаться сокращения военного бюджета России
другие обсуждаемые темы