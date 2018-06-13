ВВС Нигерии завершили работы по капремонту ударного вертолета Ми-35П



Боевой вертолет Ми-35П.

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Боевой вертолет Ми-35П.Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 13 июня. Командование ВВС Нигерии 9 июня на своем аккаунте Facebook объявило об успешном проведении капремонта многоцелевого ударного вертолета Ми-35П силами национальных предприятий.

Церемония его возвращения в боевой состав состоялась на аэродроме в Порт-Харкорте.

Как ранее сообщал ЦАМТО, на вооружении ВВС Нигерии имеется два вертолета Ми-35П (NAF-530 и NAF-531). Оба вертолета по состоянию на 2017 год требовали проведения планового капремонта.

По заявлению ВВС, ранее вертолет NAF-531 являлся важнейшим средством поддержки операций по борьбе с террористами в северо-восточной части Нигерии, пока его эксплуатация не была прекращена в связи с плановым капитальным ремонтом. Работы по ремонту машины начались в феврале 2017 года. Восстановленный вертолет был принят на вооружение 115-й группы специальных операций в Порт-Харкорте, в задачи которой входит недопущение контрабанды нефти и противодействие боевикам в дельте Нигера.

Одновременно на вооружение был принят восстановленный вертолет EC-135 (NAF 548), который не эксплуатировался с марта 2018 года из-за необходимости ремонта двигателя. Ремонт вертолетов проводился инженерами в ангаре 115-й группы ССО в сотрудничестве с зарубежными группами технической помощи. При этом на всех этапах ремонта привлекались технические специалисты ВВС Нигерии, что позволило повысить их технический уровень. Кульминацией мероприятия стала демонстрация возможностей прошедших ремонт вертолетов в воздухе.

Как заявил командующий тактическим авиационным командованием вице-маршал авиации Оладайо Амао (Oladayo Amao), принятие решения о ремонте вертолета Ми-35П в Нигерии позволило сэкономить средства и расширить возможности технических специалистов ВВС. Работы по капитальному ремонту второго Ми-35П уже началась.