БДК "Иван Грен" войдет в состав ВМФ России до конца июня 2018 года
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Головной построенный на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 во время Государственных испытаний, 2018 год.
Источник: АО "Объединенная судостроительная корпорация"
ЦАМТО, 13 июня. Большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен" войдет в состав Военно-морского флота России до конца июня этого года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
БДК "Иван Грен" – головной корабль проекта 11711 разработки ОАО "Невское проектно-конструкторское бюро", построен на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде.
Проект 11711 – это новейшее развитие проекта 1171 по которому в 1960-1970 годы ПСЗ "Янтарь" построил серию из 14 кораблей. Головным БДК проекта 11711 является "Иван Грен".
Государственные испытания БДК "Иван Грен" начались в ноябре 2017 года. После анализа их первого этапа, что необходимо применительно к головному кораблю серии, испытания были продолжены в начале апреля 2018 года. На настоящий момент времени морская часть госиспытаний корабля завершена. Во время выходов в море и межбазовых переходов корабль показал хорошие мореходные качества и слаженную работу всех систем жизнеобеспечения. Итогом испытаний стало подтверждение полного соответствия его тактико-технических характеристик спецификационным данным технического проекта.
БДК "Иван Грен" – головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он построен по заказу Министерства обороны РФ на ПСЗ "Янтарь". Завод продолжает строительство первого серийного корабля этого проекта, БДК "Петр Моргунов", заложенного в июне 2015 года и спущенного на воду 25 мая 2018 года.
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13.06.2018
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