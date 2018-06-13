БДК "Иван Грен" войдет в состав ВМФ России до конца июня 2018 года



Головной построенный на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 во время Государственных испытаний, 2018 год.

Источник: АО "Объединенная судостроительная корпорация" Головной построенный на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 во время Государственных испытаний, 2018 год.Источник: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

ЦАМТО, 13 июня. Большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен" войдет в состав Военно-морского флота России до конца июня этого года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

БДК "Иван Грен" – головной корабль проекта 11711 разработки ОАО "Невское проектно-конструкторское бюро", построен на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде.

Проект 11711 – это новейшее развитие проекта 1171 по которому в 1960-1970 годы ПСЗ "Янтарь" построил серию из 14 кораблей. Головным БДК проекта 11711 является "Иван Грен".

Государственные испытания БДК "Иван Грен" начались в ноябре 2017 года. После анализа их первого этапа, что необходимо применительно к головному кораблю серии, испытания были продолжены в начале апреля 2018 года. На настоящий момент времени морская часть госиспытаний корабля завершена. Во время выходов в море и межбазовых переходов корабль показал хорошие мореходные качества и слаженную работу всех систем жизнеобеспечения. Итогом испытаний стало подтверждение полного соответствия его тактико-технических характеристик спецификационным данным технического проекта.

БДК "Иван Грен" – головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он построен по заказу Министерства обороны РФ на ПСЗ "Янтарь". Завод продолжает строительство первого серийного корабля этого проекта, БДК "Петр Моргунов", заложенного в июне 2015 года и спущенного на воду 25 мая 2018 года.