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Российские специалисты РЭБ в Таджикистане приступили к освоению комплекса "Борисоглебск-2"

14.06.2018 ЦАМТО 448 0
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Борисоглебск-2
Комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2".
Источник: http://oyoba.ru/

ЦАМТО, 13 июня. Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 201-й российской военной базы в Таджикистане получили новые станции помех Р-934БМВ из состава комплекса РЭБ "Борисоглебск-2".

После приема техники военнослужащие приступили к занятиям по теоретической и практической подготовке, в ходе которых экипажи станций комплекса РЭБ "Борисоглебск-2" отработают задачи вскрытия радиоэлектронной обстановки и нанесения поражения радиосистемам условного противника. Также военнослужащим предстоит выполнить нормативы по специальной подготовке и перейти к практической отработке действий в составе экипажей.

В состав комплекса включена аппаратура различных типов, которая позволит решать широкий круг задач. В новом комплексе "Борисоглебск-2" применены нововведения, направленные на значительное повышение характеристик техники. Так, одним из главных способов повышения эффективности работы стало расширение частотного диапазона, в котором происходит обнаружение сигналов противника. Так же был расширен и частотный диапазон станций постановки помех. Это позволяет более эффективно производить обнаружение и подавление радиоканалов противника, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
13.06.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Таджикистан
Продукция
Борисоглебск-2
Компании
Минoбороны РФ

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