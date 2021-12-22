Полный паралич

Российские средства РЭБ поставили неутешительный диагноз НАТО

В апреле текущего года в СМИ появились публикации о первом применении новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы в системе разведывательно-ударного контура Южного военного округа. По сообщению пресс-службы оборонного ведомства России, подразделения РЭБ 49-й общевойсковой армии приняли участие в тактическом учении, в ходе которого было выполнено радиоподавление каналов управления БЛА. Задачи выполнялись с применением комплекса радиоэлектронной борьбы «Силок-01», автоматизированной станции помех Р-934БМВ и перспективной системы радиоподавления «Поле-21». Последняя известна своей способностью создавать непроницаемый для систем радиоэлектронной и радиотехнической разведок противника купол помех, а также эффективным подавлением аппаратуры привязки к глобальным радионавигационным и спутниковым системам.

«Бермудский треугольник» для БЛА

В мае вице-премьер Юрий Борисов анонсировал поступление на обеспечение ВС РФ девятнадцати новых разработок в области радиоэлектронной борьбы, подчеркнув, что многие из них сегодня не имеют мировых аналогов.

По словам Юрия Ивановича, результатом совместных усилий оборонного ведомства, военно-промышленного комплекса и научных организаций стало создание современных комплексов РЭБ наземного, морского и воздушного базирования во всех звеньях управления войсками. В процессе их разработки учитывались перспективы развития оружия и систем управления войсками армий потенциальных противников. Кроме того, «поставка этих комплексов в строевые части обеспечила значительное расширение номенклатуры подавляемых радиоэлектронных средств».

Борисов отметил, что новые образцы техники РЭБ обладают в 3,5 раза большей дальностью применения. В качестве наиболее технологичных разработок вице-премьер, курирующий вопросы ОПК, назвал комплекс РЭПС «Тирада-2С» и комплекс РЭБ «Палантин» уникальными.

С их помощью ВС способны формировать районы максимальной защиты, сделав их абсолютно недоступными для высокоточного оружия, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов противника. Практическая отработка этой концепции проводится в рамках учений с участием подразделений и частей РЭБ. Воздействию современных комплексов подвергается одна из нескольких систем крылатой ракеты, что делает выполнение боевой задачи невозможным. Это может быть подавление сигнала радиовысотомера или сбой ориентации в пространстве, вызванный спровоцированными помехами спутниковой навигации.

Но самыми беззащитными перед новыми отечественными комплексами РЭБ оказались беспилотники. Генерируемые системами РЭБ помехи осложняют процесс управления БЛА наземными станциями, лишая их возможности передачи информации и целеуказания для высокоточных боеприпасов.

Лиссабон озабочен «Мурманском»

Ксавье Рофе изложил ключевые тезисы на страницах французского новостного интернет-ресурса Atlantico, говоря о противодействии российских РЭБ. В частности, он обозначил перспективный коротковолновый береговой комплекс РЭБ «Мурманск-БН», дальность действия которого составляет около 5000 километров, что позволяет ему дотянуться до западного края Европы, накрыв своим куполом пространство от Калининграда до Лиссабона.

По мнению Рофе, эффективная работа этого комплекса выведет из строя не только все современные военные цели, включая военно-морские и военно-воздушные базы НАТО, но и сугубо гражданские объекты.

Западный эксперт утверждает, что базирующимся в Западной Европе силам Североатлантического альянса грозят абсолютный паралич и невозможность своевременного реагирования. «Гордость американского авиапрома» – высокотехнологичный истребитель-бомбардировщик пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, лишившись жизненно важной спутниковой связи, просто не сможет взлететь.

“Опыт боевых действий российского военного контингента в Сирии показывает, что «Поле-21» способно весьма эффективно подавлять сигналы навигационных спутниковых систем, включая Galileo (Европейский союз), GPS (США) и Beidou (Китай)”

Рофе, допускающий способность Запада вытерпеть наличие у России сверхсовременного оружия, весьма обеспокоен перспективой развертывания комплексов «Мурманск-БН» на уязвимых направлениях российских границ. В качестве источника своего беспокойства эксперт называет факт присутствия этих систем в защитных контурах Крымского полуострова и Керченского пролива.

«Мурманск-БН» кардинально отличается от всех принятых на вооружение ВС РФ систем РЭБ. Прежде всего тем, что он позиционируется в качестве мощного стратегического вооружения, способного оглушать и ослеплять датчики интеллектуальных вооружений и средств ведения разведки потенциального противника на расстоянии, в 6,5 раза превышающем дальность эффективного действия своих зарубежных аналогов: пять тысяч (в идеальных условиях этот показатель возрастает до восьми тысяч) километров против трехсот.

Неудивительно, что большинство технических и эксплуатационных характеристик этого коротковолнового комплекса радиопомех для линий связи находятся под грифом «Секретно». Ключевыми целями новой перспективной системы являются средства радиоразведки, а также линии связи корабельных и авиационных группировок. Попутно «Мурманск-БН» подавляет всю сотовую связь (VHF-UHF), спутниковые волны и радиоприемники, существующие в зоне своего покрытия.

КВ-диапазон традиционно используется системами, обеспечивающими связь надводных кораблей и летательных аппаратов, находящихся на значительных расстояниях друг от друга. Исходя из этого, логично заключить, что функционирование комплекса РЭБ «Мурманск-БН» способно нарушить связь самолетов, боевых кораблей и сухопутных частей НАТО не только на территории стран Центральной и Восточной Европы, но и над акваториями Балтийского моря и северо-западной части Атлантики.

Черноморско-балтийский «колпак»

В настоящее время комплекс РЭБ «Мурманск-БН» принят на вооружение несколькими центрами радиоэлектронной борьбы, дислоцирующимися на востоке (Петропавловск-Камчатский), севере (Мурманск), западе (Калининград) и юге (Крым) Российской Федерации. Особое беспокойство НАТО – комплексы «Мурманск БН», принятые на вооружение и освоенные специалистами 841-го отдельного центра РЭБ Балтийского флота и 475-го центра РЭБ Черноморского флота.

Ведение силами ВВС и ВМС НАТО радиотехнической разведки вблизи границ России предоставляет специалистам подразделений и частей РЭБ, входящих в состав Крымской и Калининградской группировок, уникальную возможность пополнения и обновления базы данных средств, используемых противником. И естественно, проведения практического обучения личного состава.

Очевидно, что растущая обеспокоенность НАТО перманентным усилением группировки российских войск на территории Крымского полуострова и Калининградского анклава – фактор, отличающийся стабильностью и регулярностью. А значит, визиты «непрошеных гостей» вроде британского эсминца Defender, американского USS Ross или флагмана шестого флота ВМС США USS Mount Whitney будут продолжаться. Поэтому использование «Мурманск-БН» следует позиционировать не только в качестве средства создания «балтийско-черноморского колпака», надежно прикрывающего российские территории от средств радиотехнической разведки НАТО, но и как систему, способную оказать эффективное противодействие в КВ-диапазоне, в том числе и в интересах ударных комплексов, агрессивным действиям наших «заклятых западных партнеров».

Русское «Поле»

В апреле текущего года пресс-служба Министерства обороны России сообщила о тестировании систем радиоподавления «Поле-21» как одного из ключевых элементов системы разведывательно-ударных контуров. В ходе испытаний мобильные подразделения радиоэлектронной борьбы сопровождали батальонные тактические группы, обеспечивая им пятидесятикилометровую мертвую зону, недоступную радионавигационным спутниковым системам противника. Это в полной мере касается основных зарубежных систем спутниковой навигации, таких как китайская Beidou, европейская Galileo или американская GPS NAVSTAR. Примечательно, что при этом сохраняется возможность управления конфигурацией этой зоны, добавляя или убирая те или иные районы.

Унифицированный модуль радиопомех пространственно-распределенной системы, обеспечивающий эффективное прикрытие объектов от прицельного поражения высокоточным оружием и получивший шифр «Поле-21М», – наиболее известное изделие, произведенное АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы». Функциональное предназначение комплекса заключается в надежной защите стратегических, военных и промышленных объектов от воздушных средств поражения: беспилотных летательных аппаратов, корректируемых авиационных боеприпасов и крылатых ракет. Прикрытие осуществляется посредством радиоподавления аппаратуры привязки к радионавигационным и глобальным спутниковым системам.

Фото: yandex.ru

Первую партию комплекса «Поле-21М» приняло на вооружение одно из соединений Восточного военного округа, дислоцирующееся в Амурской области. Такие же комплексы радиоэлектронной борьбы получили военнослужащие частей РЭБ Центрального военного округа и 201-й российской военной базы в Таджикистане.

По отзывам специалистов, назвавших разработку НТЦ РЭБ непроницаемым куполом, аппаратура комплекса обеспечивает выставление до ста постов радиопомех в зоне прикрытия. Он превосходно адаптирован к самым сложным погодным и климатическим условиям и имеет широчайший диапазон рабочих температур, колеблющийся от плюс 50 до минус 40 градусов.

Минобороны РФ пока не торопится полностью раскрывать тактико-технические характеристики модернизированной версии комплекса, однако сведения о базовом варианте в свободном доступе присутствуют. По информации предприятия-изготовителя, на одном посту радиопомех можно разместить до трех унифицированных модулей, энергетический потенциал каждого из которых составляет от 300 до 1000 ватт. Мощность потребления аппаратуры управления постами радиопомех – 600 ватт.

Опыт боевых действий российского военного контингента в Сирийской Арабской Республике показывает, что «Поле-21» способно весьма эффективно подавлять сигналы навигационных спутниковых систем, включая Galileo (Европейский союз), GPS (США) и Beidou (Китай). Площадь района подавления радионавигационных систем составляет 22,5 тысячи квадратных километров. С учетом этого опыта оборонное ведомство России сформировало в соединениях Южного военного округа несколько подразделений, главной задачей которых стало противодействие беспилотным летательным аппаратам.

В своем интервью Александр Саркисьян, занимающий должность генерального директора АО «НТЦ РЭБ» и являющийся главным конструктором изделия «Поле-21», отметил, что в разработке реализована принципиально новая концепция управления постами помех. Важным представляется то, что высокая степень надежности и предельная эффективность комплекса радиоэлектронной борьбы подтверждены положительными результатами войсковой эксплуатации в районах, характеризующихся слабым развитием системы связи.

Примечательно, что специалистами АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы» ведутся испытания мобильного имитатора средств радиосвязи с дистанционным управлением. Следует подчеркнуть еще одну особенность комплекса РЭБ «Поле-21», способного плотно контролировать воздушное пространство в радиусе, превышающем 50 километров. Его можно свободно использовать в сочетании с подавляющим большинством отечественных средств РЭБ: «Красуха», РБ-301Б «Борисоглебск-2», «Мурманск-БН», «Силок», Р-330Ж «Житель».

По мнению директора по вопросам оборонного потенциала и управления Счетной палаты Джозефа Киршбаума, «США утратили статус единственной глобальной державы, понимающей важность превосходства в электромагнитном спектре. Россия и Китай – наши потенциальные противники далеко продвинулись в совершенствовании своих возможностей, тогда как Америка растеряла свое превосходство в этой сфере. К тому же перспективные российские комплексы радиоэлектронной борьбы отличаются высоким уровнем мобильности, что существенно затрудняет наше противодействие в отношении них».

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 49 (912) за 21 декабря 2021 года