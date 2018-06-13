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Япония провела успешный запуск нового разведывательного спутника

14.06.2018 ТАСС 568 0
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Hакета H-2A
Hакета H-2A.
Источник: © Japan Aerospace Exploration Agency/Getty Images

Аппарат оснащен мощным радаром и способен делать снимки поверхности Земли в плохую погоду и ночью

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Тяжелая ракета H-2A, запущенная во вторник с космодрома Танэгасима в юго-западной японской префектуре Кагосима, успешно вывела на орбиту новый разведывательный спутник Optical 6. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA.

Аппарат разработки Mitsubishi Heavy Industries оснащен мощным радаром и способен делать снимки поверхности Земли в плохую погоду и ночью. Стоимость его разработки составила 24 млрд иен ($218 млн), а сам запуск обошелся примерно в два раза меньше.

Это уже второй подобный спутник, запущенный JAXA с начала года. Optical 6 представляет собой третье поколение японских разведывательных аппаратов. Управлять им, как и получать данные, будет министерство обороны Японии.

Однако какая-либо более подробная информация о спутнике отсутствует, поскольку его работа связана с национальной безопасностью: в частности, предполагается, что он будет заниматься сбором разведданных, связанных с деятельностью КНДР. В то же время планируется использовать его и в ходе ликвидации последствий возможных стихийных бедствий.

Сейчас на орбите находятся восемь японских разведывательных спутников с различными возможностями - лишь часть из них способна передавать информацию в плохую погоду. Два из них пока не введены в эксплуатацию. Тем не менее этого достаточно для того, чтобы делать снимки с любой точки Земли один раз в день.

В течение ближайших лет Япония рассчитывает увеличить эту группировку до 10 спутников, что позволит снимать поверхность Земли чаще.
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
КНДР
Япония
Продукция
H-IIA
Компании
JAXA
MHI

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