Более 50 бронетранспортеров БТР-82А и бронированных "КамАЗов" получили разведчики в Чечне
|
|
БТР-82А.
Источник: РИА Новости / Андрей Станавов
Разведчики мотострелкового соединения уже задействовали новую технику в стартовавших тактико-специальных учениях
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июня. /ТАСС/. Более 50 бронетранспортеров и специальных автомобилей получили разведчики мотострелкового соединения, дислоцированного на территории Чечни. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Более новых 50 бронетранспортеров БТР-82А и бронированных "КамАЗов" "Мустанг" уже задействованы разведчиками в ходе стартовавших в среду тактико-специальных учений", - отметил Астафьев.
Он уточнил, что разведчики мотострелковой дивизии используют спецавтомобили на полигонах "Альпийский", "Гвардеец" и "Калиновский" в Чечне, где участвуют свыше двух тысяч военнослужащих.
Более 300 разведчиков после марша выполнят боевые стрельбы из вооружения новых БТР-82А, а на "Мустангах" совершат марши в экстремальных условиях горно-лесистой местности с выполнением контрдиверсионных мероприятий, дополнил он.
|
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.12.2017 Российские мотострелки в Абхазии отработали борьбу с "боевиками" в горах
20.12.2017 В единой маскировочной расцветке
29.09.2017 Укомплектованность подразделений российской военной базы в Абхазии современными образцами ВВСТ превышает 80%
26.09.2017 Мотострелки Южного военного округа "уничтожили" противника в горах Абхазии
28.09.2016 Хроника пикирующих бомбардировщиков
15.06.2016 В Абхазии на учениях российские разведчики уничтожили условных диверсантов
23.03.2016 Лицензия на стабильность
11.03.2016 Разведчики ЮВО завершили месячный курс спецподготовки в горах Абхазии