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Более 50 бронетранспортеров БТР-82А и бронированных "КамАЗов" получили разведчики в Чечне

14.06.2018 ТАСС 366 0
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БТР-82А
БТР-82А.
Источник: РИА Новости / Андрей Станавов

Разведчики мотострелкового соединения уже задействовали новую технику в стартовавших тактико-специальных учениях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июня. /ТАСС/. Более 50 бронетранспортеров и специальных автомобилей получили разведчики мотострелкового соединения, дислоцированного на территории Чечни. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Более новых 50 бронетранспортеров БТР-82А и бронированных "КамАЗов" "Мустанг" уже задействованы разведчиками в ходе стартовавших в среду тактико-специальных учений", - отметил Астафьев.

Он уточнил, что разведчики мотострелковой дивизии используют спецавтомобили на полигонах "Альпийский", "Гвардеец" и "Калиновский" в Чечне, где участвуют свыше двух тысяч военнослужащих.

Более 300 разведчиков после марша выполнят боевые стрельбы из вооружения новых БТР-82А, а на "Мустангах" совершат марши в экстремальных условиях горно-лесистой местности с выполнением контрдиверсионных мероприятий, дополнил он.
13.06.2018
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принадлежат ТАСС
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