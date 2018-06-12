Корпус морской пехоты привлекает опытных морских пехотинцев на сверхсрочную службу по специализации киберопераций



Солдат американских кибервойск за работой.

Источник: army.mil Солдат американских кибервойск за работой.Источник: army.mil

Глава корпуса морской пехоты сказал, что пора морским войскам США, известным своими "горячими" новобранцами, становиться более зрелыми.

Корпус морской пехоты ищет механизмы предоставления бонусов и других льгот для стимулирования опытных морских пехотинцев идти на сверхсрочную службу. Это повысит качество подготовки кибер-операций для защиты страны, особенно против кибератак со стороны России и Китая.

Около 62% морских пехотинцев имеют возраст 25 лет или младше, и и многие из них служат только четыре года.

Это может стать историческим изменением вооруженных сил, состоящих в основном из выпускников средних школ со слабым физическим здоровьем, соблазненных напускной храбростью сообщества, которое гордится тем, что находится на "острие атаки", первыми вступают в бой и выбивающие ногами двери.

Это часть программы модернизации морской пехоты, первой после 16 лет в основном низкотехнологичных боев против повстанцев.

«Мы движемся к Корпусу морской пехоты, который будет немного старше, немного более опытен, поскольку мы любим наших молодых морских пехотинцев ... нам нужны более зрелые, потому что для овладения необходимыми навыками требуется больше времени», - сказал генерал Роберт Неллер на конференции руководителей министерства обороны в Сан-Диего.

«Итак, мы - организация, рассматривающая весь процесс ведения дел, и мы движемся к изменению нашей подготовки».

Должностные лица корпуса морской пехоты сразу подчеркнули, что в морской пехоте, которая может похвастаться самыми крепкими солдатами армии США, принципы вербовки останутся неизменными.

Однако большее количество морских пехотинцев остающихся на сверхсрочную службу может снизить численность необходимых новобранцев. По данным высших чинов Министерства обороны, менее 30% населения США пригодны к службе физически, умственно и морально.

Кроме того, увеличение числа старших морских пехотинцев может помочь улучшить дисциплину и сократить случаи нарушения, например, чрезмерного употребления алкоголя, более распространенного среди младших морпехов.

«Старшими морскими пехотинцами мы называем не приходящих парней, а морских пехотинцев, которые остаются на сверхсочку во второй или третий раз», - сказал военный эксперт Джорджтаунского университета, отслуживший 26 лет в Корпусе морской пехоты США Гэри Солис.

«Они могут быть всего на несколько лет старше 18-ти и 19-тилетних морских пехотинцев, но разница в три или четыре года может быть чертовски большой в плане зрелости в вопросах мировозрения и слаженности боевых подразделений».

Комендант дал словесные гарантии, что военные увидят отдачу от денег и времени, затрачиваемых на подготовку военнослужащих к кибер-операциям, хотя она может занять три или более лет.

В оборонном бюджете 2018 года Корпусу морской пехоты выделены средства под увеличение численности на 1000 морских пехотинцев, большинство из которых будут готовить к кибер- и электронной войне.

Например, в будущем взлом сетей управления противовоздушной обороны, может оказаться более смертоносным, чем огневая мощь.

Кроме того, экстремисты превратились в реальную угрозу, используя мобильную связь и социальные сети для вербовки новых членов и сбора денег.

Корпус морской пехоты открывает вакансии по новой профессиональной подготовке в области киберпространства в октябре этого года. После анонса потребностей, Неллер написал в твиттере: «Пальцы на спусковом крючке превращаются в пальчики в Twitter»? Это не совсем так, но это станет следующим шагом профподготовки кибер-войск, которые будут иметь решающее значение для достижения успеха сейчас и в будущем ».

Корпус морской пехоты предложил разрешить людям с кибер-навыками посетить тренировочный лагерь, но Неллер выступил против этого, заявив, что морской пехотинец должен оставаться морским пехотинцем.

Любой претендент в возрасте старше 28 лет будет оцениваться также как и раньше, для проверки соответствия физической выносливости требованиям серьезных нагрузок после прихода в войска.

И хотя военным будет непросто конкурировать с шестизначными зарплатами в частном секторе, они хотят сделать акцент на рекламе экстрима и выплеска адреналина на полевых тренировках своих компьютерных технарей в противовес сидению в офисе за компьютером.

Рекруты в морскую пехоту с компьютерными навыками, специализирующиеся на кибероперациях пользуются высоким спросом и имеют право на получение денежного пособия при поступлении на военную службу.

Кроме того Корпус морской пехоты формирует планы по набору и размещению профессионалов по киберпространству в ИТ-инкубаторах, а в мае обнародовал новые знаки различия для рядовых военнослужащих и офицеров операторов беспилотных аппаратов.

35-летний старший уорент-офицер, служащий в лагере Пендлтон, к северу от Сан-Диего, Дэвид Коэн поступил на службу в новые кибервойска после 17 лет службы в Корпусе морской пехоты.

Многие морские пехотинцы выходят в запас после 21 года службы, но ветеран боевых действий, прослуживший в Ираке и Афганистане, сказал, что и помимо этого у него теперь много причин остаться.

«Многие морские пехотинцы моего уровня хотели бы попытаться научиться работе по этим операциям в возникшем новом мире», - сказал он, добавив, что увлекательно находиться в рядах передовых сил и параллельно проходить кибер-подготовку.

«Это изменит Корпус морской пехоты и методы его борьбы».

Автор: Джули Уотсон

Перевод: ВПК.name