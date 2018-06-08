В Минобороны назвали "одесским юмором" информацию о перехвате корабля РФ украинским Ан-26
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Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Ранее украинские СМИ сообщили, что военно-транспортный самолет Ан-26 Украины перехватил малый ракетный корабль ВМФ России в Черном море
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ назвало "одесским юмором" сообщения о перехвате корабля РФ украинским Ан-26 и предположило, что в следующий раз общественность порадуют донесения об успешных "перехватах" российских самолетов-истребителей рыболовецкими сетями украинских сейнеров". Об этом в пятницу заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя соответствующие публикации украинских СМИ.
"Гротескная новость одесской газеты об успешном "перехвате" украинским транспортным самолетом Ан-26 российского боевого корабля в Черном море говорит, прежде всего о том, что неисчерпаемый юмор одесситов жив, несмотря ни на что. Тем не менее, нельзя исключать, что данный анекдот, на самом деле, спланированная "эксклюзивная утечка" безграмотных пропагандистов южного оперативного командования ВСУ [Вооруженные силы Украины]", - сказал он.
"Вероятно, по мере последующего усвоения ими "натовских стандартов" следует ожидать донесений об успешных "перехватах" российских самолетов-истребителей рыболовецкими сетями украинских сейнеров", - добавил генерал.
Ранее ряд СМИ сообщил, что украинский военно-транспортный самолет Ан-26 перехватил малый ракетный корабль ВМФ России в Черном море недалеко от острова "Змеиный", после чего российский военный корабль ушел в открытое море.
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08.06.2018
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