Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Минобороны назвали "одесским юмором" информацию о перехвате корабля РФ украинским Ан-26

09.06.2018 ТАСС 349 0
0
Понравилась новость?
 0
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Ранее украинские СМИ сообщили, что военно-транспортный самолет Ан-26 Украины перехватил малый ракетный корабль ВМФ России в Черном море

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ назвало "одесским юмором" сообщения о перехвате корабля РФ украинским Ан-26 и предположило, что в следующий раз общественность порадуют донесения об успешных "перехватах" российских самолетов-истребителей рыболовецкими сетями украинских сейнеров". Об этом в пятницу заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя соответствующие публикации украинских СМИ.

"Гротескная новость одесской газеты об успешном "перехвате" украинским транспортным самолетом Ан-26 российского боевого корабля в Черном море говорит, прежде всего о том, что неисчерпаемый юмор одесситов жив, несмотря ни на что. Тем не менее, нельзя исключать, что данный анекдот, на самом деле, спланированная "эксклюзивная утечка" безграмотных пропагандистов южного оперативного командования ВСУ [Вооруженные силы Украины]", - сказал он.

"Вероятно, по мере последующего усвоения ими "натовских стандартов" следует ожидать донесений об успешных "перехватах" российских самолетов-истребителей рыболовецкими сетями украинских сейнеров", - добавил генерал.

Ранее ряд СМИ сообщил, что украинский военно-транспортный самолет Ан-26 перехватил малый ракетный корабль ВМФ России в Черном море недалеко от острова "Змеиный", после чего российский военный корабль ушел в открытое море.
08.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-26
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.06 17:53
  • 215
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 09.06 17:39
  • 37
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 09.06 17:36
  • 3
Россия представила новую подлодку водоизмещением более 10 тысяч тонн и способностью перевозить до 80 управляемых снарядов
  • 09.06 16:28
  • 2
Технополис Минобороны на Черном море будет создавать новое оружие за три года
  • 09.06 15:28
  • 1
ОАК и СОМАС согласовали облик российско-китайского самолета CR929
  • 09.06 15:25
  • 1533
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.06 14:23
  • 1
Восток vs Запад. Насколько сравнимы военные потенциалы стран ШОС и НАТО
  • 09.06 14:09
  • 4
SASC подтолкнул гиперзвук, когда Путин показал новое оружие
  • 09.06 13:11
  • 7373
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.06 12:34
  • 21
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 09.06 12:14
  • 2
СМИ: Россия создает самый мощный бомбардировщик в мире
  • 09.06 09:33
  • 41
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 09.06 08:10
  • 1
AGM-114
  • 09.06 05:31
  • 20
В Петербурге спущен на воду сторожевой корабль "Безупречный"
  • 09.06 03:01
  • 4
В госпрограмме вооружений до 2027 года нашли «слабые точки»
другие обсуждаемые темы