СМИ: Россия создает самый мощный бомбардировщик в мире

Американское издание The National Interest продолжает цикл статей о российской авиации. На этот раз издание не обошло своим вниманием перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА).

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Авторы издания отмечают, что Россия принялась за создание самого мощного стратегического бомбардировщика, который заменит все остальные российские бомбардировщики уже в следующем десятилетии. Издание считает, что ПАК ДА поднимется в воздух к 2025–2026 году, серийное производство самолета наладят к 2028–2029 году. При этом там пишут, что Россия была готова закончить разработку ПАК ДА к 2019 году, но но из-за работ по новому стратегическому бомбардировщику Ту-160М2, сроки пришлось сдвинуть сильно вправо.

Также в материале утверждается, что новый ПАК ДА вооружат новыми версиями крылатых ракет воздушного базирования Х-55СМ и Х-102, хотя применение этих ракет в издании считают непродуктивным из-за большого размера и внутренних вращающихся пусковых установок. Основным же оружием ПАК ДА эксперты назвали гиперзвуковой "Кинжал", при этом неудомевая, как возможно крепление этого комплекса на самолете, ведь конструкция ПАК ДА подразумевает применение технологии "стелс".

В окончании статьи, авторы делают вывод, что ПАК ДА будет весить 130 тонн, оснащаться двумя двигателями и обладать гиперзвуковой скоростью. Самолет будет способен пролетать без дозаправки около 15 тыс. километров и не требовать длинных полос для взлета и посадки.