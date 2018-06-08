Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Приобретение российских ЗРС С-400 сводит к минимуму внешнюю зависимость Турции, заявили в Анкаре

09.06.2018 ЦАМТО 376 0
0
Понравилась новость?
 0
ЗРС С-400
ЗРС С-400.
Источник: Минобороны РФ

ЦАМТО, 8 июня. Приобретение российских ЗРС С-400 сводит к минимуму внешнюю зависимость Турции, это требование ее национальных интересов, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

"Приобретение ЗРК С-400 – требование национальных интересов Турции, не имеющее ничего общего с политикой… Российские системы ПВО минимизируют внешнюю зависимость Турции. Это очень важно для нашей страны", – цитирует "РИА Новости" фрагмент интервью С.Сойлу агентству Anadolu.

Министр отметил, что в данный момент Турция не в силах предотвратить ракетный удар по территории страны, при этом российские ЗРС укрепят мощь систем ПВО Турции и позволят устранить вероятные угрозы из-за рубежа. По словам С.Сойлу, страны, отказавшиеся поставлять Анкаре современные системы ПВО, стремятся ослабить военный потенциал Турции.

Как напоминает агентство, в декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара приобретет две батареи этих комплексов, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.

"РИА Новости" отмечает, что США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. Группа американских сенаторов внесла законопроект об ограничении поставок Турции F-35. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал, что Анкара примет ответные меры против Вашингтона, если поставки истребителей будут заблокированы, назвав в качестве возможной альтернативы сотрудничество в этой области с Россией.
08.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
Anadolu УДК
F-35
С-400 Триумф
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.06 17:53
  • 215
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 09.06 17:39
  • 37
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 09.06 17:36
  • 3
Россия представила новую подлодку водоизмещением более 10 тысяч тонн и способностью перевозить до 80 управляемых снарядов
  • 09.06 16:28
  • 2
Технополис Минобороны на Черном море будет создавать новое оружие за три года
  • 09.06 15:28
  • 1
ОАК и СОМАС согласовали облик российско-китайского самолета CR929
  • 09.06 15:25
  • 1533
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.06 14:23
  • 1
Восток vs Запад. Насколько сравнимы военные потенциалы стран ШОС и НАТО
  • 09.06 14:09
  • 4
SASC подтолкнул гиперзвук, когда Путин показал новое оружие
  • 09.06 13:11
  • 7373
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.06 12:34
  • 21
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 09.06 12:14
  • 2
СМИ: Россия создает самый мощный бомбардировщик в мире
  • 09.06 09:33
  • 41
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 09.06 08:10
  • 1
AGM-114
  • 09.06 05:31
  • 20
В Петербурге спущен на воду сторожевой корабль "Безупречный"
  • 09.06 03:01
  • 4
В госпрограмме вооружений до 2027 года нашли «слабые точки»
другие обсуждаемые темы