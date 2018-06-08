Приобретение российских ЗРС С-400 сводит к минимуму внешнюю зависимость Турции, заявили в Анкаре
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ЗРС С-400.
Источник: Минобороны РФ
ЦАМТО, 8 июня. Приобретение российских ЗРС С-400 сводит к минимуму внешнюю зависимость Турции, это требование ее национальных интересов, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу.
"Приобретение ЗРК С-400 – требование национальных интересов Турции, не имеющее ничего общего с политикой… Российские системы ПВО минимизируют внешнюю зависимость Турции. Это очень важно для нашей страны", – цитирует "РИА Новости" фрагмент интервью С.Сойлу агентству Anadolu.
Министр отметил, что в данный момент Турция не в силах предотвратить ракетный удар по территории страны, при этом российские ЗРС укрепят мощь систем ПВО Турции и позволят устранить вероятные угрозы из-за рубежа. По словам С.Сойлу, страны, отказавшиеся поставлять Анкаре современные системы ПВО, стремятся ослабить военный потенциал Турции.
Как напоминает агентство, в декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара приобретет две батареи этих комплексов, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.
"РИА Новости" отмечает, что США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. Группа американских сенаторов внесла законопроект об ограничении поставок Турции F-35. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал, что Анкара примет ответные меры против Вашингтона, если поставки истребителей будут заблокированы, назвав в качестве возможной альтернативы сотрудничество в этой области с Россией.
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08.06.2018
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