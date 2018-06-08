"Уралвагонзавод" формирует облик третьего поколения боевых машин поддержки танков "Терминатор"



Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 8 июня. "Уралвагонзавод" формирует облик нового, третьего поколения боевых машин поддержки танков "Терминатор", которые смогут поражать любые цели.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил индустриальный директор кластера "Вооружение" "Ростеха" Сергей Абрамов.

"С учетом опыта боевого применения "Терминатора" сейчас мы думаем над обликом новой модификации этой машины. Обсуждается улучшение тактико-технических характеристик и модернизация шасси. Новая машина сможет работать по всем типам целей: воздушным, наземным, живой силе противника", – сказал он.

По словам С.Абрамова, современная версия машины, которую сейчас начали поставлять в войска, "очень удачная", но в перспективе также может быть усовершенствована.

"Например, заказанные военными машины имеют экипаж пять человек. Но уже появилась версия БМПТ, которой управляют всего три военнослужащих. Понятно, что при сохранении той же боевой эффективности мы достигаем этого за счет большей роботизации самой машины и ее вооружения", – отметил он.

Собеседник агентства добавил, что пока рано говорить о названии БМПТ нового поколения, но при соответствующем решении российского Минобороны она может получить индекс "Терминатор-3".

Как напоминает "РИА Новости", первый контракт на поставку вооруженным силам России БМПТ "Терминатор" был подписан в ходе научно-технического форума "Армия-2017".

"Уралвагонзавод", создавший первую версию боевой машины поддержки танков "Терминатор-1", предлагал ее военному ведомству еще в 2000 году. В 2006 году УВЗ создал БМПТ "Терминатор-2", контракт на поставку которого Минобороны подписало 11 лет спустя в ходе форума "Армия-2017". Первым покупателем машин "Терминатор" в 2011 году стал Казахстан.

Как заявляли в пресс-службе УВЗ, контракт на поставку "Терминаторов" Минобороны будет выполнен в начале 2019 года, отмечает агентство.