Cнайперы ЮВО отработают скоростную стрельбу по целям в ущельях Кавказского хребта
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Военнослужащий 58-й общевойсковой армии ЮВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев
В ходе занятий военнослужащие изучат технику скрытного передвижения с учетом рельефа местности
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июня. /ТАСС/. Снайперы Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкессии впервые отработают скоростную стрельбу по целям в ущельях Кавказского хребта, сообщил журналистам начальник пресс-Вслужбы округа Вадим Астафьев.
"На полигоне "Шедахино" в Карачаево-Черкесии снайперы горного мотострелкового соединения ЮВО приступили к отработке техники скоростной стрельбы по целям, расположенным в ущельях горного массива Кавказского хребта. При обучении снайперов используются методика стрельбы при постоянно меняющейся мишенной обстановке в сложных условиях выполнения упражнений", - сказал он.
Астафьев уточнил, что в ходе занятий военнослужащие изучат технику скрытного передвижения с учетом рельефа местности, оборудования позиции для ведения огня, ведения разведки противника, классификации целей по важности, определения расстояния до них с использованием дневных и ночных приборов наблюдения и прицеливания. С помощью баллистических калькуляторов снайперы готовят данные для стрельбы и поражения цели из снайперских винтовок СВД и СВД- С в условиях горно-лесистой местности на дальностях до 1,2 тыс. м.
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08.06.2018
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