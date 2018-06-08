Cнайперы ЮВО отработают скоростную стрельбу по целям в ущельях Кавказского хребта



Военнослужащий 58-й общевойсковой армии ЮВО. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев Военнослужащий 58-й общевойсковой армии ЮВО. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев

В ходе занятий военнослужащие изучат технику скрытного передвижения с учетом рельефа местности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июня. /ТАСС/. Снайперы Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкессии впервые отработают скоростную стрельбу по целям в ущельях Кавказского хребта, сообщил журналистам начальник пресс-Вслужбы округа Вадим Астафьев.

"На полигоне "Шедахино" в Карачаево-Черкесии снайперы горного мотострелкового соединения ЮВО приступили к отработке техники скоростной стрельбы по целям, расположенным в ущельях горного массива Кавказского хребта. При обучении снайперов используются методика стрельбы при постоянно меняющейся мишенной обстановке в сложных условиях выполнения упражнений", - сказал он.

Астафьев уточнил, что в ходе занятий военнослужащие изучат технику скрытного передвижения с учетом рельефа местности, оборудования позиции для ведения огня, ведения разведки противника, классификации целей по важности, определения расстояния до них с использованием дневных и ночных приборов наблюдения и прицеливания. С помощью баллистических калькуляторов снайперы готовят данные для стрельбы и поражения цели из снайперских винтовок СВД и СВД- С в условиях горно-лесистой местности на дальностях до 1,2 тыс. м.