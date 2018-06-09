Восток vs Запад. Насколько сравнимы военные потенциалы стран ШОС и НАТО
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Военнослужащий во время международных антитеррористических учений ШОС Мирная миссия-2016.
Источник: © Sputnik/ Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости, Андрей Коц. Восемь стран, более трех миллиардов человек, территория в три четверти Евразии и мощнейшие оборонные возможности. Президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая назвал военный потенциал стран Шанхайской организации сотрудничества "колоссальной силой". Глава государства подчеркнул, что эта мощь не направлена на противостояние с кем-либо, но способна обеспечить необходимые условия для всестороннего и многопланового сотрудничества не только на континенте, но и во всем мире. О суммарном военном потенциале ШОС и о том, может ли он сравниться с НАТО, - в материале РИА Новости.
Связаны географией
Сегодня сложно представить ситуацию, в которой странам Шанхайской организации сотрудничества пришлось бы объединить военные усилия против общего противника, и в особенности против НАТО. Безусловно, ШОС не является военным блоком, как Североатлантический альянс. Страны-участницы не "скидываются" на общие оборонные нужды, не "подгоняют" оружие и боевую технику под единые стандарты, не обязуются вступать в войну с агрессором, если одно из государств-членов подвергнется нападению извне.
Вместе с тем беззубой организацию тоже не назовешь. Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия уделяют немало внимания вопросам общей безопасности, борьбы с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и наркотрафиком.
|Китайская 122-мм самоходная гаубица PPL-09 во время международных антитеррористических учений ШОС "Мирная миссия — 2016".
|Источник: Sputnik/ Табылды Кадырбеков
Участники ШОС регулярно проводят двух- и многосторонние учения, обмениваются опытом участия в вооруженных конфликтах и миротворческих операциях, делятся разведданными. Военные всех восьми государств прошли через "Армейские игры" 2015-2017 годов, организованные Минобороны России, а этим летом в состязаниях примут участие команды из шести стран.
Ядерный паритет
Для сравнения суммарного военного потенциала стран ШОС и государств - членов НАТО использованы данные последнего доклада Международного института стратегических исследований (IISS) The Military Balance 2018. Он ежегодно обновляется и содержит подробные сведения о составе, особенностях и задачах вооруженных сил большинства стран мира. При подсчете во внимание принимались военные бюджеты, численность армий, наличие ядерного оружия, а также количество танков, артиллерии, авиации, кораблей и подводных лодок.
|Парадный расчет Воздушно-десантных войск на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
|Источник: РИА Новости / Евгений Биятов
По последним данным, суммарный военный бюджет стран ШОС составляет 300-320 миллиардов долларов. По затратам на оборону лидирует КНР (175 миллиардов по официальной информации китайской стороны). В вооруженных силах государств организации сегодня служит 5,1 миллиона человек. Самыми большими армиями обладают Китай (чуть больше двух миллионов военнослужащих), Индия (1,4 миллиона) и Россия (900 тысяч). Пакистан занимает четвертое место - 654 тысячи военных под ружьем. Эти четыре государства входят в ядерный клуб. В их активе - 7320 боеголовок различной мощности, как развернутых на носителях, так и находящихся на хранении. Вклад России в этот огромный арсенал - 6800 боеголовок. Военные возможности Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, конечно, гораздо скромнее - суммарно около 110 тысяч солдат и офицеров. Однако эти страны занимают ключевые позиции в Центральной Азии, и без их помощи было бы невозможно бороться с международным терроризмом и наркотрафиком.
|Российские и индийские летчики после полета в рамках международных российско-индийских учений "Индра-2017" во Владивостоке. 26 октября 2017 год.
|Источник: РИА Новости / Виталий Аньков
Суммарный военный бюджет 29 государств - членов НАТО - около 946 миллиардов долларов и в ближайшие годы может перевалить за триллион. Первую скрипку в оборонных затратах играют США - 610 миллиардов. Суммарная численность вооруженных сил стран альянса - 3,3 миллиона человек. Тройка лидеров - США (1,3 миллиона военнослужащих), Турция (500 тысяч) и Франция (203 тысячи). Самые малочисленные армии у Латвии (5310 человек), Черногории (1950 человек) и Люксембурга (900 человек). У члена НАТО Исландии вооруженных сил нет вообще. Ядерным оружием в альянсе обладают США (6600 боеголовок), Франция (300 боеголовок) и Великобритания (215 боеголовок) - суммарно 7115 боеголовок.
То есть по ядерным возможностям у ШОС и НАТО наблюдается паритет.
|Танк M1 Abrams на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии.
|Источник: © Sputnik / Сергей Мелконов
Североатлантический альянс может похвастать втрое большим оборонным бюджетом, однако серьезно уступает Шанхайской организации сотрудничества по численности вооруженных сил.
На земле, на море и в воздухе
Главная ударная сила сухопутных войск любого государства - танки. И уж чем-чем, а броней страны ШОС могут задавить любого. С учетом машин, находящихся на складах хранения в России и Китае, организация способна выкатить на поле боя аж 26 тысяч танков - против 15 тысяч у стран НАТО, включая резервы. При этом у восьми из 29 стран НАТО собственных танковых подразделений нет вообще.
"Боги войны" - тоже на стороне ШОС. На вооружении стран организации стоят 33 тысячи различных гаубиц, пушек, минометов и реактивных систем залпового огня. С резервами показатели еще серьезнее: в одной только России на складах хранения числятся 22,5 тысячи единиц артиллерийского вооружения. Впрочем, и НАТО в состоянии "зажечь". В армиях стран альянса числятся 25 тысяч орудий. Свои шесть минометов есть даже у Люксембурга.
|Военнослужащие блока НАТО на полигоне Адажи в Латвии.
|Источник: РИА Новости, Оксана Джадан
Запад, безусловно, превосходит Восток по военно-морским возможностям - в основном благодаря мощным ВМС США. Кораблей и подводных лодок во флотах стран НАТО - 2291 (включая суда обеспечения и корабли береговой охраны). По ракетным крейсерам и авианосцам превосходство у Североатлантического альянса абсолютное. Во флотах стран ШОС на сегодняшний день 1558 кораблей и субмарин. Крупнейший подводный флот у США (68 лодок), России и Китая (по 62 лодки).
И наконец, государства НАТО располагают крупнейшей воздушной армадой. В составе ВВС стран альянса 20,5 тысячи самолетов, вертолетов и конвертопланов (включая военно-транспортную, разведывательную, морскую, специальную авиацию и учебные машины). На Военно-воздушные силы США приходится почти 14 тысяч летательных аппаратов. ШОС, в свою очередь, может поднять в воздух около 11 тысяч самолетов и вертолетов, чуть больше половины которых имеют российскую и китайскую прописку.
|A-10 Thunderbolt II.
|Источник: U.S. Air Force/Reuters
Таким образом, Шанхайская организация сотрудничества могла бы стать противовесом для НАТО в многополярной системе будущего. Военные возможности этих организаций в целом сопоставимы. Конечно, сегодня сложно представить, что ШОС когда-нибудь станет оборонным блоком. Но никто не знает, каким будет мир через несколько десятилетий.
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08.06.2018
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Враг
8482
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№1
09.06.2018 14:23
ШОС - это тоже военный блок? Его члены обязаны проявлять солидарность? И воевать обязаны, если нападут на одного из членов?
А к фотографии российских лётчиков с индийскими можно было проложить и фотографию индийских лётчиков с пилотами США - Индия как бы даже не больше дружит с США. Другие страны тоже не проявляют такой же солидарности, как страны НАТО между собой (порой себе в ущерб). Может есть общие стандарты для вооружений как у НАТО?
Что-то мне подсказывает, что если будет война, то Россия окажется в одиночестве, ШОС это нифига не страны Варшавского договора и максимум Китай будет поставлять оружие России (и то может как Лэнд-лиз - не бесплатно) - это в лучшем случае на что можно рассчитывать.
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