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Путин: РФ должна сделать много шагов, чтобы вернуть первенство в космической отрасли

08.06.2018 ТАСС 676 1
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Источник: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Нужно удерживать первенство по запускам, отметил, в частности, президент

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Россия должна сделать много шагов вперед, чтобы вернуть себе первенство в области развития и исследования космоса, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе "Прямой линии".

"Эти технологии развиваются, развиваются очень активно, и очень активно коммерциализируются, и в этом смысле мы должны сделать много шагов вперед, в том числе по качеству спутников, по качеству аппаратуры. Мы должны вернуть себе и твердо удерживать нашу компетенцию и первенство по запускам", - отметил президент.

Путин напомнил, что Россия в области освоения космоса имеет уникальные компетенции: первый искусственный спутник Земли был советским, Юрий Гагарин - первый человек в космосе - также был нашим соотечественником. Тем не менее, российский лидер констатирует наличие конкуренции в этой сфере. Он привел пример партнеров из Франции и Азии, а также из США. "Это очень хорошо, нормально, мы работаем со всеми партнерами, у нас есть планы совместной работы", - сказал он. В качестве примера он привел сотрудничество российских и американских ученых, которые работают над изучением дальнего космоса, в частности, таких планет как Венера, несмотря на санкции.

Запуск 600 спутников

Россия в ближайшие несколько лет планируется запустить 600 спутников связи и зондирования Земли, сообщил Путин. "У нас есть своя программа, очень хорошая программа, новая программа "Сфера", которая предполагает запуск в ближайшие несколько лет 600 с лишним спутников, которые будут заниматься и позиционированием, и зондированием Земли, и связью", - сказал Путин. "Это будет вообще прорыв", - подчеркнул он.

Говоря о программе "Сфера", президент заметил, что это еще одно направление, где Россия способна осуществить прорыв, потому как качество получаемой таким образом связи способно будет заменить кабельную связь, а по качеству и по охвату территорий будет не хуже, но при этом дешевле и доступнее. "В целом это может привести к революции в сфере связи", - выразил надежду Путин.

Он также рассказал о программах освоения дальнего космоса. "К 2022 году мы должны провести испытания сверхтяжелой ракеты, к 2022 году это должны быть пуски в беспилотном режиме, а к 2024 уже пилотируемые аппараты должны использоваться", - пояснил президент, подчеркнув, что в общем у России амбициозные планы в развитии космической сферы.

Глава государства заверил, что Россия и дальше будет идти по этому пути. "Не случайно мы затратили достаточно большие средства, ресурсы для того, чтобы создать новый космодром на востоке нашей страны, - заявил президент. - Мы будем его развивать именно как гражданскую составляющую нашей космической деятельности".

Карт-бланш Рогозину

Путин также сообщил, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, будучи вице-премьером, получил все необходимые компетенции, занимаясь оборонной промышленностью, в том числе космической, а сейчас будет привлекать в свою команду специалистов, способных решать большие задачи в космической сфере. 

"Да, образование у него может быть и не профильное, но Дмитрий Олегович Рогозин в течение шести лет занимался оборонной промышленностью, очень много внимания уделял развитию космической деятельности применительно к оборонке, и он человек вполне компетентный в этой сфере, - сказал Путин. - Он будет привлекать к этой работе, будет создавать команду, которая способна решать и технологические задачи на уровне сегодняшнего дня, и организаторов производства, которые будут заниматься профессиональной административной стороной деятельности компании".

Путин подчеркнул, что верит в потенциал Рогозина, однако добавил, что "один в поле не воин". По словам президента, кадровый вопрос он обсуждал неоднократно с самим Рогозиным и дал ему карт-бланш на формирование собственной команды. "Надеюсь, что у него это получится", - сказал глава государства.
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Роскосмос
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Путин Владимир
Рогозин Дмитрий

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Игнат Бузо
3
№1
08.06.2018 20:39
Спасибо дорогим Путину и особенно Рогозину, что уничтожили средства доставки на орбиту тяжелых грузов. Для Рогозина ничего личного, главное бизнес и продал земли Хруничева банку, а смена одного некомпетентного руководителя на другого, а теперь еще на одног. Вместо разработок занимались улучшением отчетности, разрисовывали экраны на стенах об отчетности, а теперь сидим на простое. Это каким надо быть руководителем Роскосмоса, что бы загубить прекрасное КБ "Салют" и завод им. "Хруничева???? Одна болтовня  и крылатые фразы Рогозина, от которых вянут уши у честных людей....
+1
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