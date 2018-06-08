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Турчинов: Россия использует на Донбассе штрафбаты

08.06.2018 ИноСМИ 516 1
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Источник: © AP Photo, Sergei Chuzavkov

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Генштаб РФ изменил тактику ведения войны на Донбассе. Как передает УНИАН, об этом Турчинов сказал во время дискуссии в рамках экспертного форума в Киеве.

"Хочу подчеркнуть, что изменилась тактика войны на Донбассе, которая реализуется Генштабом РФ. Два корпуса, которые являются составляющими 8-й армии, выполняют функции, аналогичные функции, которую выполняли штрафбаты во время Второй мировой войны", - отметил Турчинов. "Их главная задача - ценой собственной жизни задержать продвижение наших войск до подхода основных сил", - добавил секретарь СНБО.
07.06.2018
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принадлежат ИноСМИ
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Страны
Россия
Украина

  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
IvanFoxbat
73
№1
08.06.2018 02:19
Алярма! Уже и штрафбаты с заградотрядами понадобились злым русским чтобы как в лихие 40-е сдержать "превосходящие силы" третьего рейха ВСУ... Интересно, Турчинов с Порошенко перед очередными громкими заявлениями пьют один и тот же крепкий напиток, или такие мысли к ним исключительно с будараги приходят?
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