Турчинов: Россия использует на Донбассе штрафбаты
|
|
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Источник: © AP Photo, Sergei Chuzavkov
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Генштаб РФ изменил тактику ведения войны на Донбассе. Как передает УНИАН, об этом Турчинов сказал во время дискуссии в рамках экспертного форума в Киеве.
"Хочу подчеркнуть, что изменилась тактика войны на Донбассе, которая реализуется Генштабом РФ. Два корпуса, которые являются составляющими 8-й армии, выполняют функции, аналогичные функции, которую выполняли штрафбаты во время Второй мировой войны", - отметил Турчинов. "Их главная задача - ценой собственной жизни задержать продвижение наших войск до подхода основных сил", - добавил секретарь СНБО.
|
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
|
IvanFoxbat
73
|
№1
08.06.2018 02:19
Алярма! Уже и штрафбаты с заградотрядами понадобились злым русским чтобы как в лихие 40-е сдержать "превосходящие силы"
|
+3Сообщить модератору
loading...