"Терминаторов" оснастят боеприпасами с дистанционным взрывателем
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Боевая машина поддержки танков Терминатор. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
КАЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Боевые машины поддержки танков "Терминатор" к 2020 году получат на вооружение новейшие боеприпасы с дистанционным взрывателем, заявил в среду РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного оружия - НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш" "Ростеха") - Юрий Набоков.
"Сегодня мы бросаем все усилия на завершение работ по созданию боеприпаса калибра 30 миллиметров с дистанционным подрывом. Как вы знаете, Минобороны приняло решение принять на вооружение БМПТ ("Терминатор" - ред.), они уже прошлись по Красной пощади. Сегодня мы готовим партию для госиспытаний, по программе испытаний весь цикл рассчитываем завершить за два года", - сказал он в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России-2018".
Первый контракт на поставку вооруженным силам России БМПТ "Терминатор" был подписан в ходе научно-технического форума "Армия-2017".
"Уралвагонзавод", создавший первую версию боевой машины поддержки танков "Терминатор-1", предлагал эту БМПТ военному ведомству еще в 2000 году. В 2006 году УВЗ создал БМПТ "Терминатор-2", контракт на поставку которого Минобороны РФ подписало лишь 11 лет спустя в ходе форума "Армия-2017". Первым же покупателем машин типа "Терминатор" в 2011 году стал Казахстан.
Как заявляли в пресс-службе УВЗ, контракт на поставку "Терминаторов" Минобороны РФ будет выполнен в начале 2019 года.
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06.06.2018
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