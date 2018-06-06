Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Терминаторов" оснастят боеприпасами с дистанционным взрывателем

07.06.2018 РИА Новости 322 0
0
Понравилась новость?
 0
Боевая машина поддержки танков Терминатор. архивное фото
Боевая машина поддержки танков Терминатор. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

КАЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Боевые машины поддержки танков "Терминатор" к 2020 году получат на вооружение новейшие боеприпасы с дистанционным взрывателем, заявил в среду РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного оружия - НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш" "Ростеха") - Юрий Набоков.

"Сегодня мы бросаем все усилия на завершение работ по созданию боеприпаса калибра 30 миллиметров с дистанционным подрывом. Как вы знаете, Минобороны приняло решение принять на вооружение БМПТ ("Терминатор" - ред.), они уже прошлись по Красной пощади. Сегодня мы готовим партию для госиспытаний, по программе испытаний весь цикл рассчитываем завершить за два года", - сказал он в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России-2018".

Первый контракт на поставку вооруженным силам России БМПТ "Терминатор" был подписан в ходе научно-технического форума "Армия-2017".

"Уралвагонзавод", создавший первую версию боевой машины поддержки танков "Терминатор-1", предлагал эту БМПТ военному ведомству еще в 2000 году. В 2006 году УВЗ создал БМПТ "Терминатор-2", контракт на поставку которого Минобороны РФ подписало лишь 11 лет спустя в ходе форума "Армия-2017". Первым же покупателем машин типа "Терминатор" в 2011 году стал Казахстан.

Как заявляли в пресс-службе УВЗ, контракт на поставку "Терминаторов" Минобороны РФ будет выполнен в начале 2019 года.
06.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Терминатор-2
Компании
Минoбороны РФ
Прибор НПО
Техмаш НПК
Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.06 10:16
  • 17
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 07.06 10:11
  • 12
Героический рывок: кто похитил у Украины "Русланы"
  • 07.06 10:08
  • 1529
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.06 09:57
  • 6
Путин обманул с С-400
  • 07.06 09:42
  • 1
Депутат призвал создать новый самолет вместо Ан-124
  • 07.06 09:29
  • 1
Стартап Kitty Hawk показал прототип персонального летательного аппарата
  • 07.06 08:26
  • 123
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 07.06 08:17
  • 10
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 07.06 08:16
  • 1
Экспорт продукции военного назначения Болгарии в 2017 году достиг 1,2 млрд. евро
  • 07.06 08:15
  • 5
Экзоскелет против робота: кто кого
  • 07.06 08:04
  • 34
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 07.06 05:17
  • 5
Глава Роспатента: у нас есть прорывные технологии во многих сферах
  • 07.06 05:10
  • 48
После 30 лет службы обновлено лишь вспомогательное оборудование? Первая партия БМД-2, наконец, поступила в войска
  • 07.06 04:57
  • 16320
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 04:49
  • 37
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
другие обсуждаемые темы