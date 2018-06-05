Mantis: от багги до бронетранспортёра
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Mantis в 6-колёсном исполнении.
Источник: carmor.com
Израильтяне создали автомобильное шасси, на базе которого можно собирать как боевые багги, так и бронетранспортёры. Вчера, 4 июня, компания Carmor презентовала бронемашину Mantis, которая является одним из вариантов одноимённой линейки боевых машин.
Первенцем семейства Mantis стал трёхместный автомобиль в кузове пикап. При этом в Carmor указывают, что на базе этой же платформы могут быть собраны 5-местная бронемашина, а также 8-местный вариант, который будет выпускаться в бронированном или открытом кузове.
Демонстрация бронемашины Mantis
Кроме того, Carmor предлагает Mantis в 6-колёсном исполнении. В такой конфигурации бронемашина сможет вмещать до 13 человек, включая экипаж. Независимо от модификации, Mantis может оснащаться дистанционно управляемыми боевыми модулями с различным вооружением. В зависимости от модификации Mantis будет весить от 3 до 10 т. Производитель заявляет высокий уровень защиты машин, а также их низкую заметность в тепловом спектре.
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05.06.2018
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