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Су-34 назвали серьезной угрозой для НАТО

06.06.2018 Российская газета 444 0
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Су-34
Су-34 — российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик.
Источник: Минобороны РФ

Российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 назвали серьезной угрозой для НАТО. Как предполагают эксперты, самолет останется на службе на долгие годы, а модернизация сделает его еще более грозным.

Об этом пишет издание The National Interest. Отмечается, что создание самолета началось в 1984 году, когда в Советском Союзе стали искать замену Су-24. В 2005 году российские ВВС заказали пять самолетов, с 2008 года стали заказывать больше. На сегоднящний день ВКС России получили уже более 100 самолетов Су-34. В Москве пообещали продолжить модернизацию истребителя-бомбардировщика. Как предполагает издание, одна из причин, по которой в России могут оставить этот бомбардировщик на вооружении на неопределенный срок, связана с усовершенствованной авионикой, отличающей его от прототипа - Су-27ИБ.

"Су-34 скорее всего надолго останется на службе в составе ВКС России в качестве частичной замены Су-24 и бомбардировщика Ту-22М3. В Су-34 планируется добавить новые датчики и системы, которые сделают самолет еще более грозным. Среди улучшений - добавление нового нового электрооптического инфракрасного прицельного модуля", - сообщается в статье. Другие улучшения включают добавление нового радиолокатора, обращенного в тыл. Ожидается, что модернизированный Су-34 сможет подавлять вражеские системы противовоздушной обороны и радары.

Су-34 также может применять различные крылатые ракеты, что превращает его в еще более серьезную угрозу, констатируют авторы.


Светлана Цыганкова
05.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Су-24
Су-27
Су-34
Ту-22М
Проекты
NATO

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