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Около тысячи мотострелков отработают новые приемы ведения боя в Ленинградской области

06.06.2018 ТАСС 244 0
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Учебные стрельбы мотострелковой дивизии. Архивное фото
Учебные стрельбы мотострелковой дивизии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Маневры проходят на Лужском полигоне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Около тысячи военнослужащих мотострелкового подразделения Западного военного округа принимают участие в тактических учениях по отработке новых приемов боя в обороне и наступлении. Маневры проходят на Лужском полигоне в Ленинградской области, сообщает пресс-служба округа.

"Командирам и штабам в режиме реального времени предстоит решить ряд сложных тактических задач, поставленных руководством учений. Командир подразделения в ходе боевых стрельб на практике отработает вопросы применения танковыми, артиллерийскими, мотострелковыми и авиационными подразделениями разведывательно-огневого и разведывательно-ударного контура при совершении маневра приданными силами и средствами", - говорится в сообщении.

Для отработки взаимодействия с авиацией командиру батальонной тактической группы приданы боевые вертолеты Ми-8 и Ми-35 из состава бригады армейской авиации округа. Всего в учениях задействованы до 300 единиц вооружения, военной и специальной техники.
05.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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